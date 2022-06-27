美国独立日：巡游、派对、枪击与通胀

（德国之声中文网）卡翠娜女士和几位认识多年的好友每年都会利用独立日假期搞一个休假活动（retreat）：居住在不同州的大家，开车到新墨西哥州一家位于郊外的度假村，各自把手机和电脑都关机，在山林湖泊之间玩游戏、做瑜伽、爬山、读书。但今年，她不得不取消了这项计划，6月的劳工部数据显示，过去一年里，汽油价格上升了48.7%，这让长途汽车旅行的成本变得十分昂贵，也是卡翠娜取消度假计划的主要原因。

住在加利福尼亚州的金先生原本每年独立日都要花数百美金购买烟火、烟花，在后院里绽放时，来观看的朋友和同事都特别兴奋。但今年的烟火普遍涨价了不少。他算了下，如果购买和去年相同的数量和款式，要多付大约一百美金。再加上股票市场不景气，他去年投资的科技类股票价格走低，所以决定和家人与朋友一起去市中心看免费的烟火表演。数据显示，今年烟火的价格也飞速上涨，比去年贵了26%甚至更多。

除去旅游和烟花这些稍显"奢侈"的庆祝活动之外，作为生活必需品的食物也贵了不少。颇受美国人欢迎的独立日美食热狗的价格比去年上涨了10.4%，碳酸饮料上涨了13.2%，用来做汉堡的牛肉饼上涨了13.6%。总体而言，食物的价格在过去的一年中上涨了10.1%。39%的美国人表示，和去年独立日相比，今年在进行独立日采购时会少买一些。

在独立日前不久，控枪、堕胎，2021年1月6日国会山骚乱等议题，都引起了许多美国人的热烈讨论，也让持有不同政治观点与宗教信仰的人之间更加割裂。美国人对于最高法院的信任度降低到了史上最低的25%。而推翻了罗伊法案中联邦宪法对于堕胎权的保护，更是让为数不少的人开始觉得美国正在"开倒车"。在这个节骨眼上，有些人觉得独立日这个带有爱国色彩的节日本身就没什么值得庆祝的。

抗议取消宪法保护堕胎权

没什么好庆祝的，走，游行去！

住在奥斯汀的托里提到，自己和许多邻居，过去很多年都会私下组织独立日的庆祝巡游。邻居们提前好几个星期就开始筹备，在独立日当天早晨，大家穿着印有美国国旗图案的服装，在脸颊上涂着红色白色与蓝色，举着旗子、彩带等物品，有人骑着自行车，有人滑着滑板，人群绕着家附近的公园游行一周。然后大家坐在公园的草坪上，放着音乐载歌载舞，分享各自家里制作的美食，看着孩子们追逐打闹。但今年，她告诉邻居自己会抵制这个庆祝活动，因为她觉得在这个国家，女性少数族裔的权利正在逐渐被剥夺。

华人阿星也选择不庆祝独立日，而是参加反对推翻罗伊法案的游行。"这个国家都这样了还庆祝啥呀"，她有些无奈地回答。已经在美国生活居住好些年的她说有种经过时间旅行回到了过去的魔幻感，在上个世纪七十年代就赋予女性的权利竟然就这么失去了。她于7月1日和2日都出门参加了游行，这两天的最高气温都接近四十度，虽然为了防晒做足了措施，但是真正游行的时候还是差点中暑。这亦是她第一次参加游行，之所以选择站出来采取行动是因为"真的觉得要去战斗了"。"因为我已经很多年来都避免干比较键盘侠的事儿了，如果你没有真的能有用的行为，在网上骂战只会消耗自身的情绪"。她还半开玩笑地说，以为移民到了美国已经可以享受到性别平等，但没想到还是不够。

但她觉得通过游行这个方式来度过独立日非常有意义，她在游行中看到了许多高中年龄的女生，坚持着发出自己反对的声音。美国各项选举中，选民的投票率并不高，年轻人就更低了。在2020年的总统选举中，18至24岁的选民的投票率是所有年龄段中最低的，只有51.4%。 她觉得年轻人把堕胎权这样早就拥有的权利当成是理所应当的，而并没有为了获得权力需要努力奋斗的精神。她希望通过自己出现在游行中，这样一个表达自己的愤怒的行为，来支持年轻人，也和许许多多同样愤怒的女性站在一起。

他从房顶上射杀庆祝节日的人们

有人群聚集的地方不再安全

独立日当天发生了枪击案，在芝加哥市郊的海蓝帕克市，枪手躲在附近一座建筑的屋顶，向举行独立日巡游的欢庆人群开枪，到现在为止已经有7人死亡。事件发生后不久，记者收到博士留学生朋友艾比的短信，她说自己当天不会出门庆祝节日，也不会去任何有人群聚集的地方。"这样的事件太随机了！"她还提到了就在不久前发生的几次影响恶劣的枪击案件，包括纽约州布法罗市一家超市内发生的枪击案，和德克萨斯州布罗小学中发生的枪击案。她觉得任何人群聚集的场合都不再安全，并且开始计划避免去大型超市采购和去餐厅用餐，而是尽可能多地呆在办公室或者家中。记者所在的几个华人微信群中也纷纷讨论这起枪击案，原本欢乐的节日氛围瞬间变得凝重。亦有人原本晚上计划去参与庆祝活动或者看烟花，但最后决定还是留在家中。

底层人群和边缘族群被通胀等社会问题压得喘不过气来。她希望把精力放到其他值得更有意义的活动中去，比如6月份的骄傲月游行。也有不少邻居认可她的看法，最后，大家并没有延续往年的传统，邻里间的庆祝巡游也没有举行。

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