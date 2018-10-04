 美国犹太教堂枪击案  各国领导发声谴责 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2018

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时政风云

美国犹太教堂枪击案  各国领导发声谴责

这或是美国史上最血腥的反犹暴力事件：一名持枪男子袭击了一间犹太教堂，嫌犯已被逮捕。美国总统特朗普、德国总理默克尔、以色列总理内塔尼亚胡都发出回应。事件也再次让美国的枪管问题受到关注。

Pennsylvania USA Kriminalität l Trauer nach Schüssen an Synagoge in Pittsburgh (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

民众悼念犹太教堂枪击案死去的受害者

（德国之声中文网）本周六，一名男子携带多支枪械闯入美国匹兹堡市一间名为"生命之树"的犹太教堂。枪击事件导致１１人死亡，6人受伤，其中包括与嫌犯对峙时受伤的4名警察。事发教堂靠近匹兹堡市区，是该市犹太人聚居地。

这名46岁的美国男子枪杀11人射伤多人后被警方制伏逮捕。嫌犯身上多处受伤被送往医院。宾夕法尼亚州总检察长乔什·夏皮罗（Josh Shapiro）表示，枪击事件发生之时，教堂内正在举行新生儿的命名仪式。

Pennsylvania USA Kriminalität l Schüsse an Synagoge in Pittsburgh (picture-alliance/dpa/M. Rourke )

发生枪击案的犹太教堂被警方暂时封锁

发动袭击的男子现被指控犯有谋杀罪。 检方指出，嫌犯面临仇恨犯罪等多达29项罪名，导致其可能被判处死刑。

仇恨犯罪

匹兹堡市公共安全局长威斯里克（Wendell Hissrich）指出，这是一个非常可怕的犯罪现场："是我见过的最严重的一次。" 这场袭击被视为仇恨犯罪。

美国司法部宣布将对枪手提起仇恨犯罪和其他罪名的刑事指控。司法部长杰夫·塞申斯(Jeff Sessions)说："我们的社会中不能容忍对宗教的仇恨和暴力……这种罪行应受到谴责，完全有悖于美国的价值观。"

更多阅读：费城犹太人墓园遭玷污

盲目反犹

美国总统特朗普对"仇恨行为"进行谴责，并赞扬执法部门采取了"出色的行动"。一名在场记者问到枪支管制，特朗普回应说，如果教堂里有武装警卫，枪手就不会为所欲为。他还补充说，袭击者应判极刑，付出最终代价。

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USA Indianapolis Kriminalität l Trump äußert sich zu Schüssen an Synagoge in Pittsburgh (picture-alliance/AP/A. Harnik)

特朗普回应说，如果教堂里有武装警卫，枪手就不会为所欲为

德国总理默克尔谴责这一事件是"盲目的反犹仇恨"，德国政府发言人发表了一份默克尔的声明，她在声明中说到："我们必须在世界各地反对反犹主义。"

宾夕法尼亚州州长汤姆·沃尔夫（Tom Wolf）说："这真的是一场悲剧。这种毫无意义的暴力行为并不代表我们美国人。我现在关心的主要是受害者及其家庭，并确保执法部门拥有他们需要的所有资源。"

以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)在推特上发布了一段视频对枪击事件进行了谴责："我们与匹兹堡的犹太社区同在。面对这种可怕的反犹主义暴行，我们与美国人民站在一起。"

反犹事件上升

根据犹太民权组织反诽谤联盟（Anti-Defamation League）今年早些时候发布的报告，2017年美国发生的反犹事件数量增加了57％。

从46岁的嫌犯在社交媒体上的表现可以看出他是一个反犹主义者并有右翼倾向。据信，他闯入教堂时高喊："所有犹太人都得死。"根据初步调查结果，他合法拥有枪支。

 

文木/叶宣 (美联社，德新社，路透社)

 

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