美国特别检察官放弃对特朗普的两大刑事诉讼

特朗普曾有多个刑事案子缠身，现在两项重罪被宣布取消，原因是现任总统不得受到刑事起诉。特朗普称上任后"两秒钟内"解雇负责起诉的特别检察官。

（德国之声中文网）负责特朗普两大案件的特别检察官史密斯（Jack Smith）宣布，放弃对特朗普涉嫌试图操纵选举结果以及煽动国会山骚乱的起诉，同时，也撤回在佛罗里达州针对特朗普的"文件门"案件的上诉。相关申请立即得到了法官的批准。

史密斯检察官的决定基于美国司法部长期以来的一项政策，即现任总统不得受到刑事起诉。

特朗普在11月的总统大选中再度当选，将于明年1月宣誓就职。特朗普的发言人Steven Cheung称这一决定是"法治的重大胜利"，并重申以上案件为"非法"。

美国司法部取消两个案件的决定实际上是抢先一步，因为这些案件属于联邦层级的案件。特朗普在1月份就任总统后，他本人可以行使总统职权终止这些调查，甚至指示司法部撤销案件。至于这些案件在特朗普卸任后是否重新启动，目前尚不明确。

特朗普遭到起诉意味着什么？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

两大案件

1. 华盛顿的案件：试图操纵选举及国会山骚乱

以试图操纵选举结果、涉嫌煽动2021年1月6日冲击国会大厦罪名，特朗普在华盛顿受到联邦检察官的指控。这项罪名如果成立，被告面临数十年的监禁。

今年早些时候，美国最高法院确认总统在履职期间享有广泛的豁免权。此后，特别检察官史密斯重新整理了起诉书。

2. 佛罗里达的案件：不当保存机密文件

第二起案件涉及特朗普涉嫌非法私人保存其总统任期内的高度机密文件。佛罗里达州的一名由特朗普任命的法官，早在今年夏季驳回了该案。

史密斯现撤回的是对该案的上诉，不过，他计划继续追究另外两名共同被告：特朗普的助手诺塔（Walt Nauta）和律师德奥利维拉（Carlos De Oliveira）。

封口费案：陪审团一致判特朗普有罪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

特朗普的其它官司

特朗普总统的第一任期结束以后，曾面临多项刑事指控。除了华盛顿和佛罗里达的案件外，特朗普还在纽约因支付封口费一案被判有罪，但判刑日期上周被无限期推迟。

此外，乔治亚州的司法机关也对特朗普提起诉讼，但该案件目前因法律程序上出了问题而无法进展。

特朗普始终将针对他的司法调查视为政治迫害，称它们是"猎巫行动"。他最近甚至表示，一旦宣誓就职，他将在"两秒钟内"解雇特别检察官史密斯。

（综合报道）

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