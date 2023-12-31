美国牵头，德国是否加入红海"护航联盟"？

（德国之声中文网）目前来自柏林政界的声音表明，德国联邦国防军将迎来其下一个重要的境外任务：2024年1月或2月，德国将参与由美国领导的红海保护任务，前提是德国联邦议会批准该行动。这是德国一个重要的特殊之处：德国联邦国防军也被称为"议会军队"-- 其每次行动，哪怕但凡仅有一名德国士兵踏足外国土地，都必须得到联邦议会的授权。

世界上最重要的航线之一

美国将该行动命名为"繁荣守护者"，并向约40个国家发出支持请求。"繁荣守护者"，名字已一目了然--为了保障繁荣，具体而言便是确保重要航线的安全。目前已有法国和英国等国参与，德国可能也将加入其中。其背景是伊朗支持的也门胡塞叛军越来越频繁地袭击从亚洲经由苏伊士运河前往欧洲的货船，以及由欧洲返回亚洲的船只。

这条航线的重要性从一组数据中便不难看出：全球约10%的贸易和约30%的集装箱运输要通过该航线。上个月发生了大约20起针对船只的袭击，其中包括大规模使用战斗无人机和巡航导弹等武器。

德国政府："有获取安全的权利"

德国联邦政府发言人赫贝施特莱特（Steffen Hebestreit）本周中旬证实，联邦政府正在考虑参与这项任务。他的措辞间透露出参与该行动的可能性很大："安全是一种权利。在海上和公海上也应有自由权。当这些权利受到威胁时，国际社会有责任应对并减少这些威胁。"相较之下，外交部长贝尔博克（绿党）的发言人瓦格纳（Christian Wagner）的表达则稍显模糊："我们正在进行内部评估，如果我们有了结论，做出决定认为应该参与这项任务，届时我们会告知，将以什么为基础、以什么为授权，来向联邦议院提出这项提议。"

反对党基民盟明确表示支持

事实上确实有几个选择：例如，德国联邦国防军先前参与非洲之角的海盗作战任务直至2022年4月左右，而欧盟的授权期限一直延续到2024年底。柏林方面有在考虑将这项授权扩大到执行红海任务。此外，德国联邦国防军现役护卫舰之一"黑森"号将于今年年底结束在波罗的海的任务。这艘护卫舰也可以成为为在红海的美国或英国船只提供救援的理想选择。

目前可以确定的是：联邦议会中多数议员支持此次行动，无论基于何种授权。社民党、绿党和自民党组成的联盟代表已经表示同意。来自自民党的国防委员会主席齐默尔曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）告诉《南德意志报》："德国是世界第三大出口国。因此，货物运输受阻会对我们所有人造成影响，如果产品或零部件无法运抵欧洲，每个人都能感受到。"基民盟外交专家瓦德普（Johann Wadephul）表示基民盟作为反对党也对该行动表示支持："德国对这类行动有一些限制。但在我看来，我们，作为在野党，毫无疑问支持联合国以及这项行动。"

绕道好望角将更加耗时

与此同时，瓦德普也警告无需仓促行事："德国联邦议会将于1月第二周举行会议。据我观察，美国已经在红海地区展开行动，与英国、法国和意大利一起，可能还有西班牙。因此，德国没有必要立即加入这个联盟。但我们已准备好等待德国联邦议院做出相应决定。我们可以提前做好准备，即：如果需要我们的帮助，我们可以为护卫红海任务的成功尽一份力。"

多家航运公司，尤其像丹麦马士基（Møller-Mærsk）这样的大型航运公司，目前选择绕道非洲南端的好望角。这可能导致长达两周的延误。胡塞武装分子在11月份对货船银河领袖号（Galaxy Leader）的劫持显示了其行动力。该船船员--尽管许多西方国家一再要求将其释放--至今仍然被困在船上。

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