 美国煞费苦心 只盼中国「正常」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2018

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时政风云

美国煞费苦心 只盼中国「正常」

眼看美国期中选举就在下週，习近平跟特朗普也快见面。蓬佩奥此时说期望中国表现得像「正常」国家，不知道有几分是慈悲，又有几分是讽刺?

China Mike Pompeo (Reuters/D. Suzuki/A. Wong)

蓬佩奥十月初访问中国钓鱼台

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥在週三(10月31日)表示，美国正在用各种方法努力「说服中国在商业上表现得像一个正常国家」。

当天适逢美国司法部起诉了十名涉嫌窃取美国航太技术的中国人，其中有两名嫌犯是江苏省国安厅的情报人员

蓬佩奥在广播节目的访谈中说，中国窃取智慧财产的做法「不妥当」，而且「与世界强权的形象不相称」。

他说，长期而言，中国很可能是美国最大的国安威胁，特朗普政府正在全面抵制。「我们持续抵制中国的影响力，这次芯片的事情只是冰山一角。」他指的是近日美国宣称国安考量，禁止半导体厂商供应原件给福建晋华芯片公司。

「美国政府从各种面向，试图说服中国在商业上要表现得像一个正常的国家，尊重国际法的规范。」

中美之间纷争不断，其中一个最大的矛盾是一报还一报的贸易战。

除了之前已经互相对彼此价值几百亿美元的商品课关税之外，美国现在也放出风声，如果这个月特朗普和习近平见面再没有实质进展，就要对所有中国商品课税，影响范围扩及2570亿美金。

十月初，美国副总统彭斯对中国的批评也扩散开来。他批评中国恶意中伤特朗普，以干扰美国期中选举，还在南海进行各种鲁莽的军事行动。虽然彭斯的演讲转发文很快就被中国删减或屏蔽，中国官媒频频撰文反驳，反而引发话题。

Huawei Mate 9 (Getty Images/AFP/C. Stache)

华为手机有泄漏使用者资料给中国政府的隐忧，遭到美国政府抵制

政治协商决定关税未来

週一，彭博新闻社报导，特朗普团队正在考虑，假如特朗普跟习近平在G20峰会期间没有谈成共识，就会宣布对所有中国商品加征关税。

白宫首席经济家库德洛(Larry Kudlow)表示: 「课征关税与否是由政治协商决定，而不是死板的时间表。如果对谈顺利，情况就会好转。不顺利的话，就可能恶化。」

特朗普接受Fox News采访时，并没有特别提到什么情况下会取消关税，但是他说他期待跟中国谈出一份好协议。

罗法/杨威廉 (路透社) 

 

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