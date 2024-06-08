美国热门APP多次发布假新闻 中国背景引发关注

（德国之声中文网）美国近年来下载次数最多的免费新闻聚合应用程序NewsBreak使用人工智能（AI）收集内容并撰写新闻。据路透社报道，具有中国背景的NewsBreak因多次遭检举报道内容错误而引发关注。

去年圣诞前夕，Newsbreak发布了一则小镇枪击事件的报道，标题是“圣诞悲剧冲击新泽西州布里奇顿，小镇枪支暴力事件增加”。但事实上并未发生这起枪击事件。新泽西州布里奇顿警局去年12月27日在脸书发布声明，驳斥这篇使用AI技术制作的文章完全虚假，“看来这家‘新闻媒体对于向读者发表人工智能写的小说毫无顾忌。”

NewsBreak总部位于加利福尼亚州山景城，在北京和上海也设有办公室。该公司对路透社表示，上述文章在发表四天后已被移除。

NewsBreak解释称，“不准确的信息内容源自内容提供方”，并指出“当NewsBreak发现任何不准确或违反我们社群标准的内容，会立即采取行动予以删除”。

近年来，随着美国各地的地方新闻机构陆续关闭，NewsBreak填补了这一空白。

自称是“所有本地新闻的首选来源”，每月拥有逾5000万活跃用户。该平台发布来自路透社、福克斯、美联社和美国有线电视新闻网（CNN）等主要媒体的授权内容，以及一项从互联网上搜索当地新闻或新闻稿取得的信息，并在人工智能的帮助下进行改写。Newsbreak仅限于在美国使用。

路透社查阅了与版权侵权相关的法庭文件、警告停止侵权的电子邮件，以及 2022年的公司备忘录，其中记录了对 “人工智能生成报道”的担忧。但自2021年以来，至少有40次NewsBreak报道影响其服务社群的案例，包括使用人工智能发布错误报道，用虚构署名从当地新闻网站创建了10篇报道，以及从竞争对手处获取内容。

路透社采访了七名NewsBreak的前雇员，其中五人表示，该应用算法背后的大部分工程工作都是在中国的办公室完成的。这些前员工因与NewsBreak签订了保密协议要求匿名。

据前雇员提供的信息和路透社查阅的2021年公司简介，Newsbreak的收益来自广告。其用户主要是女性，年龄在45岁以上，没有大学学历，居住在美国郊区或农村地区。

Newsbreak总部设于美国加州 图像来源: Carlos Barria/REUTERS

Newsbreak的中国背景

民主党籍参议院情报委员会主席沃纳（Mark Warner）表示：“比起未经检查的人工生成新闻公司，更可怕的是这家公司与敌对的外国政府关系密切。”

“这是又一个来自有关国家的技术构成严重威胁的案例。它也清楚提醒我们，我们需要一个整体办法来应对这一威胁。我们根本无法在打地鼠游戏中逐一击破。”

美国议员对NewsBreak当前和过去与中国投资者的联系，以及该公司在中国的存在表示担忧，因为该公司的许多工程师都在中国。

NewsBreak应路透社要求对立法者的声明做出回应表示: “NewsBreak一直是一家美国公司。任何与此相悖的说法都是不实的。”

NewsBreak于2015年在美国推出服务，是中国新闻聚合应用“一点资讯”的子公司。这两家公司都由郑朝晖（Jeff Zheng）创立。郑朝晖目前是Newsbreak的首席执行官。两家公司共享2015年在美国注册的“兴趣引擎”（Interest Engine）专利，该算法可根据用户的兴趣和位置推荐新闻内容。

2017年，一点资讯因积极传播政务宣传而获得中国政府表扬。但路透社在调查中没有发现NewsBreak审查或制作有利于中国政府新闻的证据。

假新闻？！AI造！ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美国议员呼吁更严格审查

中国议题特设委员会民主党首席议员克里希纳莫提（Raja Krishnamoorthi）表示: “这项报道曝露出有关Newsbreak的严重问题，该公司与一个协助中共的实体以及中国官媒的历史关系。”克里希纳莫提所指的分别是一点资讯以及凤凰新媒体（Phoenix New Media）。

克里希纳莫提补充说，美国人有权要求新闻发行商与中国共产党的任何联系“完全透明”，特别是在使用“不透明的算法”和人工智能工具制作新闻时。

美国共和党众议员斯特法尼克（Elise Stefanik）表示，IDG资本对NewsBreak的支持显示出，有必要对该应用“加强审查”。“我们不能允许外国对手获取美国公民的数据，将其作为武器来对抗美国的利益。”

据路透社报道，NewsBreak是一家私营初创公司，主要支持者是总部位于旧金山的私募股权公司Francisco Partners以及北京的IDG资本（IDG Capital）。今年2月，IDG资本因涉嫌与中国军方合作，被美国国防部新增至的重点关注名单u。

IDG资本2月对彭博社表示，它与中国军方没有任何关系，不应被列入名单。该公司尚未对斯特法尼克的说法作出回应。

Francisco Partners此前曾拒绝对路透社有关其投资NewsBreak的问题置评。该公司的发言人称这篇报道 “不实且具有误导性”，但拒绝提供更多细节，仅表示将其描述为 NewsBreak的“主要支持者”是不正确的，因为他们的投资不到10%。

（路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。