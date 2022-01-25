 美国海军正在安排打捞坠毁南海的F-35C战机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2022

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美国海军正在安排打捞坠毁南海的F-35C战机

美国海军周二表示，目前正在安排在南海打捞坠海的F-35战机。前一天，这架战机试图在“卡尔·文森”号航母甲板上降落时发生事故，造成包括飞行员在内的7人受伤。

美国海军一架F-35C闪电2型战斗机在“卡尔·文森”号航母甲板上降落时发生事故，造成包括飞行员在内的7人受伤。

美国海军一架F-35C闪电2型战斗机在“卡尔·文森”号航母甲板上降落时发生事故，造成包括飞行员在内的7人受伤。

（德国之声中文网）昨天（1月25日），美国海军对外通报说，周一（24日）美国海军一架F-35C战机试图在“卡尔·文森”号航母甲板上降落时发生事故，飞行员得以及时弹射逃生，且之后被一架直升机成功救起。

美国海军第7舰队发言人林格（Lieutenant Nicholas Lingo）说：“我可以证实，这架飞机在着舰期间碰撞飞行甲板，随后掉到水里。”

他还说，美国海军正在安排打捞回收战机。

英国《每日邮报》报道称，有人担心失事飞机会落入中国大陆的手中。第7舰队发言人林格回应说：“我方无法推测中国在此事上的意图。”

目前美国派出两个载有14000多名船员的航母打击群在南海地区进行演习。美军方面称这是为了展示“美国印太司令部可以提供强大的海上能力”。

一段时间以来，F-35战机已经发生多起事故。

一段时间以来，F-35战机已经发生多起事故。

去年11月17日，英国“伊丽莎白女王”号航母上搭载的一架F-35B隐形战斗机在起飞后不久坠毁在地中海海域，飞行员得以逃生。英国国防部称，这架战机随后被打捞上来。

今年1月初，韩国空军也发生了F-35A机腹着陆的罕见事故。 

2019年4月，日本三泽基地1架F-35A战机在青森县近海坠毁，飞行员死亡。

生产制造F-35战机的洛克希德·马丁公司25日公布财报显示，季度利润好于预期。

（路透社、美联社、法新社）

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