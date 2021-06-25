美国海关扣留隆基光伏产品 被指使用新疆多晶硅

（德国之声中文网）彭博社11月3日报道称，在美国严控来自中国新疆地区产品的背景下，世界最大的太阳能电池板制造商中国隆基的产品被美国海关扣留。

《南华早报》在报道中称，隆基的光伏产品被认为含有在新疆地区生产的多晶硅。而华盛顿认为，在新疆发生着侵犯人权的行为。

同样被查扣的还有中国晶科能源控股公司（JinkoSolar）、加拿大的阿特斯太阳能（Canadian Solar）和中国天合光能(Trina Solar)的产品。彭博社报道称，这些公司都与总部设在新疆的合盛硅业（Hoshine Silicon Industry）有联系，合盛硅业生产太阳能电池板中使用的冶金级硅。

美国以涉强迫劳动为由自今年6月开始禁止进口部分在新疆生产的光伏产品。

业内人士：美国很难不用中国硅产品

11月3日，隆基股份低开低走，盘中大幅下挫，一度跌超9%。截至当日收盘，隆基股份跌8.98%，市值蒸发486亿元。隆基产品在美国边境被扣的消息，显然让资本市场紧张。

不过据《南华早报》报道，分析师们似乎并不担心该事件对隆基全球出货量的影响。北京新能源公司THE Solar的总裁齐海深表示，应该不会有太大影响，因为美国很难完全压制中国光伏企业，"美国本土公司的硅片生产能力非常小，美国所需的光伏产品很难不使用中国的原材料或技术"。

齐海深也表示，中国光伏企业在内蒙古、宁夏、四川等地区也有大量的多晶硅生产能力，并不完全依赖新疆，也应该能够避免未来来自美国的制裁。

隆基：可证明被扣组件符合美方要求

隆基方面在针对媒体报道发出的澄清公告中称，其产品被美国海关扣留暂未对其经营造成重大不利影响，被扣批次货物约占公司2020年度出口美国销量的1.59%。"目前，公司对美国市场的发货仍在正常进行，以满足美国客户的订单需求。"

这家总部位于西安的公司也表示，已建立相关产品的追溯性管理措施和工作流程，能够提供相关产品的可追溯证据，"以证明本次美国海关暂扣组件产品所采用的硅原料符合美国政府的监管要求"。

在澄清公告中，隆基公司也指出，根据中国光伏行业协会数据，2020年美国新增光伏装机占全球总装机规模的14.8%，隆基的销售区域布局全球，不会对美国单一市场产生重大依赖。

隆基的这份公告得到了"观察者网"等中国媒体的报道和转发。

多晶硅是太阳能产品的主要原材料之一。根据中国媒体援引中国光伏行业协会数据，中国多晶硅产量自2011年起排名世界第一，2020 年，中国多晶硅产量在全球产量中占比76%，全球产量前十的多晶硅企业中有7家是中国企业。

(南华早报，彭博社等)

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