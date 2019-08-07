 美国波兰签5G合作协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2019

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时政风云

美国波兰签5G合作协议

中国电信巨头华为与美国之间的纠纷解决遥遥无期。美国在欧洲盟国间的游说则似已奏效。美国和波兰周一签署了5G技术合作的协议。

Polen Warschau | Mike Pence mit Andrzej Duda (picture-alliance/AP Photo/P. D. Josek)

美国副总统彭斯与波兰总统杜达（右）

DW.COM

波兰总统杜达访问华盛顿期间取得了一个令其很有面子的成果：美国总统特朗普打算向波兰额外增派2000名美国士兵。 (13.06.2019)

在波兰逮捕华为当地的主管，并表示考虑禁用华为后，中国官媒环球网要中国政府反制，说波方抓中国间谍，中方也应让波兰吃点苦头，付出代价。 (14.01.2019)

波兰周五逮捕了一名中国人、一名波兰人，指控涉嫌进行间谍活动。其中被逮捕的中国人是华为在当地的高管王伟晶。而据媒体披露，王伟晶毕业于北外，在2017年调任华为前曾在中国驻波兰领事馆工作。 (12.01.2019)

（德国之声中文网）美国副总统彭斯（Mike Pence）和波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）周一在华沙签署了这一协议。

彭斯是顶替总统特朗普访问波兰，由于飓风多里安逼近美国，特朗普在最后一刻取消了对波兰的访问日程，临时返回美国。

目前，美国和中国电信巨头华为之间因网络安全和市场份额的纠纷僵持不下。华为是全球最大的网络基础设施供应商。

据美联社报道，该协议支持今年早些时候十多个国家在布拉格的一次峰会上达成的原则，旨在应对威胁，保障新一代移动网络的安全。

协议称："保护新一代通讯网络，防止外部干扰和操控，保障美国、波兰和其他国家公民隐私和个人自由是至关重要的"。彭斯说，该协议将给欧洲其他国家树立榜样。

5G Mobilfunkauktion (imago images/J. Schwarz)

莫拉维茨基上周在访问瑞典期间表示，波兰正在做出决定，让瑞典网络电信供应商爱立信投资波兰的5G建设。

一段时间来，美国一直在试图说服其盟国将华为排除在本国的5G建设之外，理由是担心中国政府会迫使华为提供网络间谍活动的途径。华为始终否认这种说法。美国呼吁完全禁止华为参与5G，但很多欧洲国家并不赞同这种做法。

 

叶宣/苗子（美联社、路透社）

 

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