美国法院裁决释放切尔西·曼宁

（德国之声中文网）维基解密前信息提供者切尔西·曼宁（Chelsea Manning）自去年五月起因"藐视法庭"罪名而入狱。她被关押在美国弗吉尼亚州亚历山大利亚监狱，直到愿意在大陪审团前就维基解密创办人阿桑奇一案作证才能获得释放。

由于大陪审团已在本周三（3月11日）解散，曼宁已不再需要在大陪审团面前作证，美国法院法官特伦加（Anthony Trenga）判决释放曼宁。但曼宁仍必须支付25.6万美元的罚款。

曼宁的律师周三曾通报她在狱中自杀未遂，被送入一家医院。

她的辩护律师在一份声明中表示，曼宁在医院逐渐康复，司法机构仍计划让这位著名"吹哨人"于本周五在一个联邦法院出席听证。

2010年，这位当时名为布拉德利·曼宁（Bradley Manning）的"吹哨人"向维基解密提供了数十万份美军机密文件，涉及美国在伊拉克和阿富汗的军事行动及所犯的战争罪行。当年，她即被拘留审查；2013年，她被军事法庭判处以35年监禁。2017年，根据时任美国总统奥巴马的一项政令，切尔西·曼宁被释放。

张筠青/叶宣（德新社、法新社）