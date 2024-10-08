美国法院下令谷歌给竞争对手开放安卓商店

继一名法官在8月裁定谷歌搜索引擎非法垄断之后，该公司本周再遭打击：加州一家法院的陪审团认定谷歌透过其安卓应用程式商店Google Play非法垄断市场，法官下令谷歌给竞争对手开放安卓商店。

（德国之声中文网）美国联邦法院一名法官下令，谷歌在该判决生效后的三年内向竞争对手开放Google Play应用商店。

加州北区联邦地区法院陪审团周一（7日）作出裁定，认为谷歌透过其安卓应用程式商店Google Play非法垄断市场。

这是谷歌公司面临的又一次挫折。8月，一名联邦法官裁定谷歌的搜索引擎非法垄断市场。

判决意味着什么？

根据判决，谷歌不得禁止在Google Play下载竞争对手的第三方应用商店，并且允许这些第三方应用商店访问Google Play的全部应用目录，除非开发者选择退出。

谷歌还必须停止强制要求Google Play商店内的应用使用谷歌支付系统，允许Android开发者向用户介绍其他支付方式。与此同时，谷歌不得与其他任何应用商店分享应用收入。

法官还命令成立一个由三人组成的技术委员会，监督这些变更的实施，并解决可能出现的任何争议。

法官表示，该命令从11月1日起生效。

根据判决，谷歌不得禁止在Google Play下载竞争对手的第三方应用商店 图像来源: Pavlo Gonchar/SOPA Images/IMAGO

谷歌如何回应？

谷歌正在对该命令提起上诉。该公司认为，法官裁定必须实施的变更将"导致一系列意想不到的后果，损害美国消费者、开发者和设备制造商的利益"。

"我们期待继续在上诉中陈述我们的观点，我们将继续主张对全球数十亿安卓用户、开发者和设备制造商最有利的选择。"谷歌公司的监管事务副总裁穆赫兰（Lee-Anne Mulholland）表示。

全球智能手机市场的约70%使用安卓软件。

（法新社、路透社）

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