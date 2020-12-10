 美国法案支持西藏台湾 中国强烈反对 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2020

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时政风云

美国法案支持西藏台湾 中国强烈反对

美国会上周通过的2021会计年度联邦拨款法当中，也包含支持西藏与台湾的法案，中国对此在28日表达强烈反对。

Tibet Volksaufstand 54. Jahrestag 1959

特朗普新签署的法案将制裁干预藏传佛教灵童转世事务的中国官员。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周日(27日)签署2021年度拨款法，同时也通过了支持西藏与台湾的法案，此举引来中国反对。

即将在1月20日卸任的美国总统特朗普一度不愿签署2021会计年度联邦拨款法，但在两党政治压力下，终于在周日(27日)签署了这项金额达2.3兆美元的拨款法案，当中也通过了支持西藏的「西藏政策与安全法案」和支持台湾的「台湾保证法」。

中国外交部发言人赵立坚星期一（28日）在例行记者会上表示，中方坚决反对有关涉藏法案，「涉藏问题事关中国主权和领土完整，纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。」他也敦促美方停止借涉藏问题插手中国内政。

美国国会压倒性通过的西藏法案规定，介入挑选达赖喇嘛接班人的中国官员将面临美国制裁。早在今年一月中国便对此法案表示反对，称该法干涉中国内政。

赵立坚在周一强调:「达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史，十四世达赖喇嘛本人就是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定，报请当时的中央政府批准继位的。因此，包括达赖喇嘛在内的活佛转世，都应该继续遵守国家法律、法规，遵循宗教仪轨、历史定制。」赵立坚强调西藏问题属中国内政不容外部势力干涉。

此外，特朗普签署的2021财政预算案中，也包含支持台湾的法案「台湾保证法」。该法呼吁对台军售常态化、支持台湾有意义参与国际组织、并检视国务院对台交往准则。台湾媒体《自由时报》报导，「台湾保证法」是在「台湾关系法」的基础上深化台美关系，包括要求国务卿在法案生效后180天内向参众两院提交报告，检视国务院对台交往准则。该法还首度匡列300万美元支应「全球合作暨训练架构」(GCTF)相关活动，有助未来台美日三方透过该活动交流。

台湾总统府28日发声明感谢美方支持，强调「美国是臺湾在国际上重要的盟友，也是共享自由民主价值的坚实伙伴」。中国外交部发言人赵立坚则在同日批评美方，称「台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉，美方应停止借台湾问题插手中国内政，美方不得实施有关法案中针对中国、损害中方利益的消极内容和条款，以免对中美关系和台海稳定造成严重影响。」

张慈/杨威廉 (法新社、路透社)

  • Peng Dehuai Chen Geng und Deng Hua (Public Domain)

    一场决定了西藏命运的战役

    从第一野战军到第二野战军

    1949年11月23日，毛泽东致电彭德怀指出：西藏问题，应责成西北局担负主要的责任，西南局则担任第二的责任。彭德怀收到电报后派第一野战军政治部联络部部长范明进行调查，后来发现从西北入藏难度甚大，完成入藏准备需要两年。彭德怀向毛泽东汇报调查结果之后，毛泽东决定，将进军西藏的重任改交给了第二野战军。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chinesische Truppen (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    向高原进发

    中国问题专家威格尔（Oskar Weggel ）描述的昌都战役在阳光普照但却又是寒冷无比的10月的一天爆发。解放军多个师一同向青藏高原进发。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chineisische Truppen (United Archives/picture-alliance)

    一场决定了西藏命运的战役

    架桥

    解放军在进军西藏的过程中，比起来同藏军之间进行的战斗，克服恶劣的自然条件和改善极其缺乏的基础设施显然要更困难得多。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Chinesische Truppen (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    修路

    农牧社会的西藏原本只拥有极少数适合载重交通通行的现代化公路。图为解放军在西藏修建水泥公路。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet (Xinhua/Imago Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    高原上的骆驼车队

    中国军队使用骆驼在高原上运载物资。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: tibetanischer Soldat (Three Lions/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    昌都战役

    1950年10月7日，昌都战役在解放军同无论在兵力到装备都明显落于下风的藏军之间展开。近两周后，10月19日，2700名藏兵缴械投降。据记载，在这场战役中，解放军和藏军的伤亡人数分别为114人和180人。昌都战役之后，藏人放弃了武装抵抗。

  • BG | 70 Jahre Besetzung Tibet: Dalai Lama (Keystone/Getty Images)

    一场决定了西藏命运的战役

    达赖喇嘛在“被解放的西藏”

    昌都战役的失利让西藏噶厦政府别无选择。1951年5月23日， 西藏噶厦政府派出以阿沛·阿旺晋美为首的代表团在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》 （简称《十七条协议》）。 随后，当时年仅15岁的达赖喇嘛决定暂不离开西藏，并于1951年10月正式同意了《关于和平解放西藏办法的协议》。

  • Dalai Lama Flash-Galerie (AP)

    一场决定了西藏命运的战役

    具有迷惑性的友善姿态

    1954年，十四世达赖喇嘛首次在北京拜访毛泽东。当年9月，他以西藏代表的身份参加了第一届全国人民代表大会。但这一切只不过是幻象。此后不久西藏起义运动受到镇压，1959年，达赖喇嘛流亡印度。在这之后，文革期间西藏文化遭到大规模破坏，西藏的自治地位也越来越弱。


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