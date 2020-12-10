美国法案支持西藏台湾 中国强烈反对

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周日(27日)签署2021年度拨款法，同时也通过了支持西藏与台湾的法案，此举引来中国反对。

即将在1月20日卸任的美国总统特朗普一度不愿签署2021会计年度联邦拨款法，但在两党政治压力下，终于在周日(27日)签署了这项金额达2.3兆美元的拨款法案，当中也通过了支持西藏的「西藏政策与安全法案」和支持台湾的「台湾保证法」。

中国外交部发言人赵立坚星期一（28日）在例行记者会上表示，中方坚决反对有关涉藏法案，「涉藏问题事关中国主权和领土完整，纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。」他也敦促美方停止借涉藏问题插手中国内政。

美国国会压倒性通过的西藏法案规定，介入挑选达赖喇嘛接班人的中国官员将面临美国制裁。早在今年一月中国便对此法案表示反对，称该法干涉中国内政。

赵立坚在周一强调:「达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史，十四世达赖喇嘛本人就是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定，报请当时的中央政府批准继位的。因此，包括达赖喇嘛在内的活佛转世，都应该继续遵守国家法律、法规，遵循宗教仪轨、历史定制。」赵立坚强调西藏问题属中国内政不容外部势力干涉。

此外，特朗普签署的2021财政预算案中，也包含支持台湾的法案「台湾保证法」。该法呼吁对台军售常态化、支持台湾有意义参与国际组织、并检视国务院对台交往准则。台湾媒体《自由时报》报导，「台湾保证法」是在「台湾关系法」的基础上深化台美关系，包括要求国务卿在法案生效后180天内向参众两院提交报告，检视国务院对台交往准则。该法还首度匡列300万美元支应「全球合作暨训练架构」(GCTF)相关活动，有助未来台美日三方透过该活动交流。

台湾总统府28日发声明感谢美方支持，强调「美国是臺湾在国际上重要的盟友，也是共享自由民主价值的坚实伙伴」。中国外交部发言人赵立坚则在同日批评美方，称「台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉，美方应停止借台湾问题插手中国内政，美方不得实施有关法案中针对中国、损害中方利益的消极内容和条款，以免对中美关系和台海稳定造成严重影响。」

张慈/杨威廉 (法新社、路透社)

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