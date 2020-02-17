美国法庭驳回华为违宪诉讼

（德国之声中文网）德克萨斯州地方法院法官阿莫斯·马赞特（Amos Mazzant）在其长达57页的裁决中称，美国国会有权禁止联邦机构及其承包商从华为公司购买产品。马赞特认为，美国国会有权依据《国防授权法》做出上述限制。这项法律也旨在限制中国的中兴通讯公司。

一名华为发言人对败诉表示失望。这位发言人表示："我们理解国家安全至关重要，但美国政府采用《2019年度国防授权法》对华为进行限制的方式，只能为其提供虚假的安全感，并且侵犯了华为的宪法权利。我们将考虑采取进一步的法律行动。"

美国司法部一名发言人表示，美国政府对这一判决结果表示满意。

上述裁决出台之际，美国正在推行一系列措施，以防止华为设备被用于美国或其他地区敏感的通讯网络中。

华为公司认为美国针对该公司的销售禁令违反宪法，并于2019年3月提起诉讼。

华为针对特朗普总统签署的国防授权法第889条提起诉讼，该条款禁止美国联邦机构及其承包商采购华为的电信设备及服务。但法庭驳回了华为的诉讼。

华为提出的诉讼理由包括，国防授权法对华为的销售限制过于宽泛，而且不符合程序。

德克萨斯东区地方法院法官马赞特对以上诉讼理由均不予采纳。他说，国防授权法的相关限制"是对所受威胁的适当回应"。他还表示，相关法律令华为现有及未来生意受到影响的说法无法让他信服。

华为在其诉状中称："华为设备和服务受制于高级安全程序。全球170多个使用华为设备和服务的国家中，从未有过有关后门、植入程序或安全漏洞的记录。"

美国出台相关法律前，华为在美国市场也只占有很少的份额。当在全球市场上，华为则是最大的网络设备制造商，并努力成为5G网络服务的领军企业。

两位消息人士透露，美国特朗普政府正在考虑修改监管规定，从而能够阻止台湾台积电(TSMC)等企业向华为提供芯片。该举措将对华为及台积电构成打击。台积电是华为旗下海思半导体的主要芯片供应商。

华为处于中美之间争夺全球技术主导权的核心。前不久的慕尼黑安全会议上，美国再度试图说服盟友在5G网络建设中不采用华为的设备，美国担心华为设备可能被中国用于间谍活动。华为一再否认这种指控。

达扬/乐然（路透社）