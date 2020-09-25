美国法官阻挡禁令　TikTok逃過下架命運

(德国之声中文网) 美国华盛顿州一名法官9月27日发布临时禁令，阻挡原订于9月27日11点59分生效的TikTok禁令。这代表，TikTok将暂时不会被苹果与谷歌从App商店下架。

然而，该法官拒绝针对11月12日即将生效的另一项商务部的TikTok禁令做出判决。這意味著美国用户可能將无法在美国境內使用TikTok。

此前，美国司法部称法院若颁布临时命令准许美国人继续下载TikTok，相当于干预美国总统的国安决策，也可能影响到美国外资投资委员会审核TikTok交易案的相关事宜。美国司法部也同意美国政府看法，认为让民众继续下载TikTok会导致敏感且有价值的用户资讯继续流入字节跳动的手中。

代表TikTok出席听证会的律师霍尔 (John E. Hall) 表示，美国政府的禁令是「前所未有」且「不理性」。他在听证会中问道：「美国政府怎麽可以在几间公司仍在针对TikTok交易案进行协商的同一个晚上，发布TikTok禁令呢？这根本是惩罚性的禁令。在我看来，这个禁令并没有需要立即生效的急迫性。」

TikTok 命运多舛

美国政府曾对TikTok提出国安疑虑，担心它会搜集近1亿名美国用户的个人资讯，甚至交给中国政府。

美国商务部9月19日宣布延後TikTok禁令生效的时间，希望让字节跳动丶沃尔玛与甲骨文完成交易案的相关谈判。不过，TikTok却认为，美国政府颁布禁令并非纯粹担心国家安全，而是为了11月即将到来的大选做出的政治考量。

TikTok的母公司字节跳动9月20日称他们已与沃尔玛跟甲骨文针对新公司TikTok Global的股权达成初步协议，将会由新公司掌管TikTok在美国的营运。目前这些公司仍在针对交易案中的细项进行协商，试图消除美国政府与中国政府对这个交易案的担忧。

此外，TikTok表示，美国政府将限制它与美国人进行任何交易，订於11月12日生效。该公司认为，一旦该禁令生效，TikTok便等同於在美国被全面禁止。美国宾州一名法官9月26日曾驳回三名TikTok内容创作者发起的诉讼，他们原先希望透过诉讼禁止美国政府的TikTok禁令生效。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)