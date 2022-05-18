美国法官裁定不予撤销郭文贵个人破产案

（德国之声中文网）据《华尔街日报》报道，位于康涅狄格州布里奇波特的美国破产法院的法官曼宁（Julie Manning）周三（6月17日）裁定，不予撤销流亡中国商人郭文贵的个人破产案。法官同时裁定，“应委任一个独立受托人接手郭文贵的破产案，与他的债权人合作制定计划，以便偿还郭文贵的债务，并争取了结郭文贵的民事诉讼”。

今年5月中旬，郭文贵提出要求撤销他的破产案，称其在与长期法律对手太平洋联盟亚洲机会基金（Pacific Alliance Asia Opportunity Fund LP）无节制的法律战争中，在专业费用的重压下摇摇欲坠。

据《南华早报》报道，2008年郭文贵曾从太平洋联盟亚洲机会基金借贷过3000万美元，但从未偿还过这笔贷款。累计多年，郭文贵对太平洋联盟亚洲机会基金的欠款已经高达1.16亿美元。

纽约的一名法官此前认定郭文贵对太平洋联盟亚洲机会基金负有偿债责任。之后郭文贵申请破产。

《华尔街日报》报道指出，太平洋联盟亚洲机会基金已把郭文贵破产案称作“骗局”，并在5月提交给法院的一份文件中表示，为该破产案委任一个受托人不会给债权人带来更好的结果。但太平洋联盟亚洲机会基金称，如果法官曼宁不予撤销该案，该基金将支持委任一个受托人。法官曼宁还表示，她的裁决支持安排一名受托人，因为郭文贵拥有有价值的资产，包括 “梅夫人号 ”超级豪华游艇，可用来偿还债权人。

郭文贵祖籍山东，在北京以房地产起家。据中国媒体报道，他曾以社交圈“盘古会”为平台结交高官，织成利益勾结网络。

据报道，2014年郭文贵逃离中国。 他在中国被指控犯有贿赂、欺诈、洗钱、绑架和强奸等不法行为。但是郭文贵否认这些指控。他还在美国申请了庇护。 流亡美国后的郭文贵在互联网上发起旨在反华和反共的“爆料革命”，主要是以他自己作为曾经的中共高官联系人的身份爆料中共内部的高层腐败丑闻。

2020年6月4日北京时间，郭文贵同白宫前战略顾问班农以及前中国国脚郝海东一起宣布成立“新中国联邦”。

（综合报道）

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