美国法官禁用20年前批准的堕胎药物

（德国之声中文网）得克萨斯州一名法官上周五（4月7日）裁定暂停食品药品监督管理局（FDA）对口服堕胎药米非司酮超过20年的销售许可。这是美国堕胎权遭遇的又一次挫折。

在该裁决发布后不久，华盛顿州的另一名法官发布了一项相反的禁令，阻止联邦监管机构改变获得该药物的途径。

拜登政府反对得州法院裁决

得克萨斯州阿马里洛地区的极端保守法官卡茨马里克（ Matthew Kacsmaryk）作出了上述裁决，该裁决将在一周后生效，在此期间拜登政府可以提出紧急上诉。

卡茨马里克法官在裁决书中说："法院不会轻易地事后猜测 FDA 的决策。但在这里，FDA 基于不合理的推理和不支持其结论的研究放弃了其合法的安全担忧--违反了其法定职责。"

紧接着，美国总统拜登在一份声明中质疑得克萨斯州法院的裁定，称这种药物已被数百万妇女安全使用超过22年。他说，这一裁决是"剥夺妇女基本自由并危及她们健康的又一史无前例的一步"。拜登在白宫发表的这份声明中还说："我的政府将反对这项裁决。司法部已经提出上诉，并将寻求立即中止该项裁决。"

得克萨斯州的案件是由最近成立的"希波克拉底医学联盟"领导的四个反堕胎组织和11月起诉FDA的四名反堕胎医生提起的。

在华盛顿的诉讼中，美国地方法院法官莱斯（Thomas Rice）发布了一项初步禁令，阻止FDA对米非司酮的当前可用性进行任何更改。他的裁决适用于提起诉讼的17个州。

得克萨斯州阿马里洛地区法官卡茨马里克

米非司酮是什么？

米非司酮是与米索前列醇联合用于妊娠前10周的流产药物。它的使用率占美国所有堕胎案例的一半以上。一些堕胎提供者表示，如果没有米非司酮，他们将改用仅有米索前列醇的药物流产方案，但效果不佳。

今年1月，FDA 表示，政府将首次允许在零售药店销售米非司酮。

去年，美国最高法院裁决推翻"罗诉韦德案" ，也就是宪法规定的堕胎权。此后，美国50个州中有12个已经完全禁止堕胎，而有些州则禁止在受孕一段时间后堕胎。

（法新社、美联社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。