美国法官禁用20年前批准的堕胎药物

得克萨斯州一名法官裁决暂堕胎药物米非司酮的销售许可，而华盛顿州的一名法官在另一起案件中裁定必须保留该药物的使用权。
（德国之声中文网）得克萨斯州一名法官上周五（4月7日）裁定暂停食品药品监督管理局（FDA）对口服堕胎药米非司酮超过20年的销售许可。这是美国堕胎权遭遇的又一次挫折。
在该裁决发布后不久，华盛顿州的另一名法官发布了一项相反的禁令，阻止联邦监管机构改变获得该药物的途径。
得克萨斯州阿马里洛地区的极端保守法官卡茨马里克（ Matthew Kacsmaryk）作出了上述裁决，该裁决将在一周后生效，在此期间拜登政府可以提出紧急上诉。
卡茨马里克法官在裁决书中说："法院不会轻易地事后猜测 FDA 的决策。但在这里，FDA 基于不合理的推理和不支持其结论的研究放弃了其合法的安全担忧--违反了其法定职责。"
紧接着，美国总统拜登在一份声明中质疑得克萨斯州法院的裁定，称这种药物已被数百万妇女安全使用超过22年。他说，这一裁决是"剥夺妇女基本自由并危及她们健康的又一史无前例的一步"。拜登在白宫发表的这份声明中还说："我的政府将反对这项裁决。司法部已经提出上诉，并将寻求立即中止该项裁决。"
得克萨斯州的案件是由最近成立的"希波克拉底医学联盟"领导的四个反堕胎组织和11月起诉FDA的四名反堕胎医生提起的。
在华盛顿的诉讼中，美国地方法院法官莱斯（Thomas Rice）发布了一项初步禁令，阻止FDA对米非司酮的当前可用性进行任何更改。他的裁决适用于提起诉讼的17个州。
米非司酮是与米索前列醇联合用于妊娠前10周的流产药物。它的使用率占美国所有堕胎案例的一半以上。一些堕胎提供者表示，如果没有米非司酮，他们将改用仅有米索前列醇的药物流产方案，但效果不佳。
今年1月，FDA 表示，政府将首次允许在零售药店销售米非司酮。
去年，美国最高法院裁决推翻"罗诉韦德案" ，也就是宪法规定的堕胎权。此后，美国50个州中有12个已经完全禁止堕胎，而有些州则禁止在受孕一段时间后堕胎。
（法新社、美联社、路透社）
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