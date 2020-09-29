 美国法官不让步 微信禁令继续停摆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2020

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时政风云

美国法官不让步 微信禁令继续停摆

上个月，在美国商务部实施微信禁令前一天，美国加州法官喊出的临时禁制令暂缓这项决定。司法部门与法官沟通，但法官无意退让。

App Tiktok WeChat (Drew Angerer /AFP/Getty Images)

(德国之声中文网) 一名加州法官周四(10月15日)表示，她不打算撤除先前阻止美国政府封杀微信的裁决。

上个月，美国商务部预计在9月20日实施禁令，把中国应用程序App从苹果和安卓应用程序商店撤除，但是加州旧金山法官比勒(Laurel Beeler)却在禁令生效前一天发布临时禁制令，阻止商务部命令生效。

司法部目前已经将比勒的临时禁制令交到美国联邦第九巡回上诉法院，但是预计十二月之前都不会有裁决结果。

美国司法部批评比勒的临时禁制令「允许一个已经被行政机关认定对国家安全和美国外交政策构成威胁的应用程序」，也就是微信，「继续且毫无限制的被使用」。

9月时，针对WeChat 禁令，在美华人带头成立了「美国微信用户联合会」，批评美国政府禁用微信伤害言论自由。加州法官比勒19日引用微信用户联合会的担忧，颁布临时禁制令。之后，美国司法院向法院申请动议，希望法官重新考虑是否撤除禁制令。

10月15日，比勒在听证会上说，她不认为美国司法部的新动议会改变她的分析，或「改变最终结果」。她重申美国政府并未提出具体证据，说服她若微信继续在美国营运，会如何构成重大国家安全风险。

「美国微信用户联合会」与微信公司或母公司腾讯没有从属关系。该联盟表示，目前微信在美国有1900万活跃用户，在全球有10亿用户。在美国的中文母语人士高度依赖微信联络、社交、看新闻、开视频会议等。微信一个应用程序的功能相当于结合了脸书、Whatsapp、Instagram和Venmo四个应用程序。在疫情期间，甚至成为美国警察部门通知他们新冠病毒检测地点、寄送医疗用品的通信管道。

张慈/杨威廉 (路透社等)

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