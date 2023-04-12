美国泄密门:中国计划秘密向俄供应军火

（德国之声中文网）这份情报也是近期疑似泄露的大批美国机密情报的一部分。《华盛顿邮报》指出，此份有关中国同意秘密提供军火的情报是由美国窃听俄罗斯对外情报局(SVR)获得的。据称，俄罗斯对外情报局报告说，北京的中央军委已经同意"逐步提供"武器，但要求对此保密。

美国国家情报总监办公室(ODNI)将这份窃听来的情报列入"最高机密"，并添加了一个副标题："据报，北京批准了用伪装船只向俄罗斯提供致命性援助。"

ODNI暂时没有回应《华盛顿邮报》的置评请求。一名美国政府高阶官员对该报表示，暂未看到证据表明中国向俄罗斯供应武器或致命性援助，"但我们将继续关注并密切监视。"另一名高级国防官员也同意这一判断。这两名知情人士均不愿具名。

自从今年2月底以来，包括国务卿布林肯、中情局局长伯恩斯在内的多名美国高官就中国可能计划向俄罗斯提供军火发出了一系列公开或者私下的警告。中方则一再予以驳斥，强调永不接受美方的"胁迫或指责"，还指责美国正在向乌克兰战场运送大量武器。

此份"泄密门"文件如果属实，则证实美方确实获得了相应的情报线索，即中方至少正在酝酿向莫斯科供应军火。

另一份"泄密门"文件则显示，美国情报部门评估认为，一旦乌克兰用西方武器对俄罗斯境内纵深目标进行"重大袭击"，北京就会认为华盛顿需要为冲突激化负有直接责任，并有可能将此作为中方向俄提供致命性援助的有一个理由。据信，乌克兰政府已经支持或者资助了一系列针对俄境内目标的袭击，而美国官员则警告基辅不要在乌克兰境外的任何行动中使用美国或北约提供的武器。

如果中方被证实已经向俄罗斯运送武器，相关中国企业可能会遭到美方制裁。不过，美国高官近期也一再表示，暂无此类证据。就在今年3月，美国国家安全顾问沙利文表示，将继续劝阻中方不要向俄罗斯提供致命性援助，"现在还没看到他们越过那条线"；拜登总统也在3月24日说"过去三个月来，我一直听说中国将向俄罗斯提供大量武器。他们还没有----并不意味着他们不会----但他们还没有。"

（华盛顿邮报、美联社）

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