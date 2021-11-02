美国汽车冲撞案 39岁嫌犯前科累累

（德国之声中文网）美国威斯康星州周日（21日）有一辆汽车飞快冲进一个圣诞游行队伍，造成5人死亡，40多人受伤，发生的地点在密尔沃基大都会区一个名为沃基肖 (Waukesha)的城市。5名死者皆为长者，包括4名52至79岁的女性、以及1名81岁男性。

39岁的嫌疑人小布鲁克斯(Darrell Brooks Jr)目前已被警方逮捕。当地媒体报道，该名嫌犯曾有过十多项犯罪前科，其中包含故意驾车撞倒一名妇女的案件。他在上周五(19日)才因其他控诉而被保释出狱，并且在案发前几分钟曾陷入一场家庭纠纷。

当地警方指出，目前没有证据显示小布鲁克斯认识游行队伍中的任何人，确认此案件为单人犯案，并排除恐怖攻击的可能性。警方将以故意杀人罪对嫌犯起诉。

6名儿童仍未脱离险境

当地医院表示，有18名3至16岁的伤者被送往了威斯康星州儿童医院，其中有三对兄弟姐妹。当地官员周一证实，其中有6个孩子仍未脱离险境。

医院急诊科医疗主任德伦德尔（Amy Drendel）说，他们遭受的伤害从擦伤、瘀伤到骨折和严重的头部伤害不等。

据一位目击者说，游行的现场视频记录了当地时间下午4点30分之后，小布鲁克斯驾驶的汽车冲破障碍物，以大约40英里/小时（64公里/小时）的速度向游行队伍飞奔的瞬间。

「下午4点39分，一辆红色SUV休旅车开进了我们在市中心举行的圣诞游行队伍。在这起事件中，有20多人受伤，其中一些人是儿童，」沃基沙警察局长丹·汤普森（Dan Thompson）告诉记者，目前有关部门已经找到了一辆可疑的车辆，调查仍持续进行中。

沃基肖市长肖恩·莱利（Shawn Riley）告诉当地电视台，他不认为仍存在任何威胁。警察局长表示，受害者被救护车丶警车和家人送往医院，并说：「这是一个非常悲惨的事件，非常混乱。没有涉及其他威胁。现场现在是安全的。」

当地官员安吉利托·特诺里奥（Angelito Tenorio）说，当车辆驶入该地区时，他正在参与游行。他说：「我们听到一声巨响，被车辆撞到的人发出震耳欲聋的哭声和尖叫声，然后我们看到人们在逃跑或哭泣，还有人躺在地上，看起来像是被车撞了。」

「他们的彩球和鞋子，还有热巧克力洒落一地。我不得不从一个个被碾过的人体堆中寻找我的女儿，」沃克萨学区的董事会成员科里·蒙蒂霍（Corey Montiho）告诉《密尔沃基哨兵报》。

威斯康星州州长托尼·埃弗斯表示，他和妻子为沃基肖所有受到该事件影响的孩子、家庭和社区成员祈祷。

一位政府官员说，拜登总统已听取了情况简报，白宫正在密切关注沃基肖的情况。“我们向受到这一可怕事件影响的每个人表示同情。我们已与州和地方官员联系，提供任何必要的支持和援助。”联邦调查局表示也在提供援助。

里滕豪斯被判无罪后动荡的周末

就在上周五，在距离沃基肖80公里的威斯康星州基诺沙，当地陪审团裁决，针对打死两人的18岁男子凯尔·里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）的所有指控不成立。里滕豪斯被当庭无罪释放。

去年夏天，基诺沙的一名白人警察开枪打死黑人雅各布·布莱克，引发抗议。当时17岁的里滕豪斯在抗议活动之夜用半自动步枪打死两名男子，打伤一人。他辩护说，开枪是出于正当防卫。

对于这起具有政治争议的案件的判决结果，美国社会反应两极。拜登发表声明称，虽然该案判决结果让“包括我在内的许多美国人感到愤怒和担忧”，但“必须承认陪审团已作出判断”。他敦促美国人不要通过暴力手段来搞破坏，并表示已与威斯康星州州长取得联系，以“提供确保公共安全所需的任何帮助”。

美国前总统特朗普则向里滕豪斯发去贺电，称“如果这都不算正当防卫，那什么都算不上了。”周五当晚，波特兰市中心的一场针对该判决的抗议活动演变为一场打砸公共设施、袭击警察的暴乱。

（路透社、美联社、法新社）

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