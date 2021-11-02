 美国：汽车冲撞圣诞游行队伍 5死逾40人伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.11.2021

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美国：汽车冲撞圣诞游行队伍 5死逾40人伤

这起袭击事件造成至少5人死亡，40多人受伤。一名嫌犯被逮捕，但警方没有提供关于身份或可能动机等相关细节。

USA Waukesha, Wisconsin Auto rast in Parade

（德国之声中文网）美国威斯康星州周日（21日）有一辆汽车飞快冲进一个圣诞游行队伍，造成5人死亡，40多人受伤，发生的地点在密尔沃基大都会区一个名为沃基肖 (Waukesha)的城市。

警方表示，现场目前是安全的，已掌握此案关系人，当地媒体报道称，警方在找寻嫌犯的过程中，要求当地居民就地避难。

据一位目击者说，游行的现场视频记录了当地时间下午4点30分之后，汽车冲破障碍物，以大约40英里/小时（64公里/小时）的速度向游行队伍飞奔的瞬间。

「下午4点39分，一辆红色SUV休旅车开进了我们在市中心举行的圣诞游行队伍。在这起事件中，有20多人受伤，其中一些人是儿童，」沃基沙警察局长丹·汤普森（Dan Thompson）告诉记者，目前有关部门已经找到了一辆可疑的车辆，调查仍持续进行中。

沃基肖市长肖恩·莱利（Shawn Riley）告诉当地电视台，他不认为仍存在任何威胁。警察局长表示，受害者被救护车丶警车和家人送往医院，并说：「这是一个非常悲惨的事件，非常混乱。没有涉及其他威胁。现场现在是安全的。」

USA Waukesha, Wisconsin Auto rast in Parade

威斯康星州警方在现场进行调查。

当局报告说，一名警察曾向该车开火，使车子停下，并表示有11名成人和12名儿童被紧急送往医院。

当地官员安吉利托·特诺里奥（Angelito Tenorio）说，当车辆驶入该地区时，他正在参与游行。他说：「我们听到一声巨响，被车辆撞到的人发出震耳欲聋的哭声和尖叫声，然后我们看到人们在逃跑或哭泣，还有人躺在地上，看起来像是被车撞了。」

「他们的彩球和鞋子，还有热巧克力洒落一地。我不得不从一个个被碾过的人体堆中寻找我的女儿，」沃克萨学区的董事会成员科里·蒙蒂霍（Corey Montiho）告诉《密尔沃基哨兵报》。

（路透社、美联社）

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