美国气候特使抵北京 双边关系趋缓?

（德国之声中文网）根据官方通报，美中两国的气候特使在北京将重点讨论减少甲烷排放、限制煤炭使用、遏制森林砍伐和帮助贫穷国家应对气候变化等问题。

观察人士指出，解振华与克里(John Kerry)在二十多年的外交生涯中建立起了友好的关系，预计他们也会讨论中国产太阳能设备遭遇美国加征关税等棘手议题。

目前，华盛顿正寻求保护美国厂商免受中国低成本竞争对手的侵害，并怀疑中国产品涉嫌强制劳动。而北京方面则否认这些指控。

美国能源部原副部长、哥伦比亚大学全球能源政策中心创始研究员桑德罗(David Sandalow)对路透社表示，他不指望这些会谈能取得重大突破，但希望正常的沟通与外交能够恢复。

克里本人7月13日在美国国会众议院外交关系委员会的听证会上谈到了他的访华目标。他说，美方现在想要实现的目标"实际上是在不做出任何让步的情况下建立某种稳定的关系"。

在野的共和党则指责拜登政府在气候外交方面对北京过于软弱，认为美国在采取代价高昂的措施时，北京仍然在继续增加温室气体排放。

根据中国官方制订的目标，中国的温室气体排放在2030年前达到峰值，随后再开始下降。而根据美国环保局的数字，美国的二氧化碳排放峰值已经在2007年达到，此后便逐步下降。

气候外交或成美中关系风向标？

作为全球最大的两个碳排放国，中美两国的气候外交历来都能左右全球的气候谈判。2015年，在北京与华盛顿达成共识后，各国也在巴黎举行的联合国气候大会上同意将升温幅度控制在2摄氏度以下、力争控制在1.5摄氏度以下。但是，随着两国政治关系的紧张，美中气候外交也出现了降温。去年8月，美国国会时任众议长佩洛西访问台湾后，中国停止了与美国的气候对话机制，一直到11月的联合国气候峰会上才恢复非正式的气候谈判。

此外，美国的《通货膨胀削减法案》也加剧了局势的紧张。该法案对美国国内的清洁能源提供税收优惠，以对抗中国企业在该行业的全球领导地位。

分析人士还指出，克里有可能也会提到中国应当停止开发新的燃煤发电项目，但是北京不太可能在这个问题上做出任何许诺。中国新增的清洁能源产能超过全球所有其他国家的总和，但是鉴于国内的电力需求快速增长，中国也在大举投资煤炭。

耶伦呼吁中国也出资帮助穷国应对气候变化

不久前，美国财长耶伦访问中国时，曾经公开喊话中国参加由联合国管理的基金，帮助贫穷国家应对气候变化。而自认为依然是发展中国家的中国则回绝了这一要求。

就在7月16日，正在印度出席G20财长与央行行长会议的耶伦再次表示，她"渴望"与中国在共同感兴趣的领域合作，包括为较贫穷国家进行债务重组。她说，一星期前对北京的访问帮助美中关系建立了"更加稳固的基础"，世界上最大的两个经济体有义务"在共同关心的领域进行合作"。

（路透社等）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 酷热难当 中国北方今年遭遇酷热。6月，北京超过35摄氏度的天气达到13.2天，这是从1961年有记录以来最多的一次。其中几天温度超过40度。山东甚至出现43度的高温。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 干旱影响农作物 人们担忧再次出现去年的干旱，那是六十年来最严重的一次，609万公顷农作物受影响，经济损失达到数十亿元。而今年1-5月，云南省降雨量减少55%，官方媒体6月表示，已有300万公顷农田受到干旱影响。（图为6月底黄河山西永济段空中俯瞰，也是受到干旱的影响）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 水力发电受挑战 酷热也意味着居民、商场、办公楼用电量激增。由于干旱导致水力发电量减少，云南今年2月下令降低铝产出量的14%。去年8月，依靠水利发电的四川省限制工业用电长达11天。（图为去年8月重庆嘉陵江干枯的河床）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 煤矿、火电站来补足 为缓解对水力发电的依靠所带来的供电不足，中国加快审批新煤矿和火电站。去年，中国批准了2.6亿吨新的煤炭开采量。今年第一季度，地方政府批准了至少20.45兆瓦新的火电站发电产能，这比2021年全年还高。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 洪水也导致稻米减产 今年早些时候，中国中部省份发生十年来最严重降雨，正值收获季节前的这场雨导致15%的小麦不再适合人类食用。洪水也威胁着稻米生长。湖南大米产量占全国的13%。自6月底依赖的持续降雨可能对稻米产量带来巨大影响。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 重庆、四川强降雨、泥石流导致人员死亡 中国官方媒体周三宣布，重庆自周一以来的新一轮大降雨导致15人丧生，4人失踪。四川有关部门称7月以来，强降雨已经导致该省46万人受灾，约8.5万人被疏散，而本周预计还可能爆发山洪和泥石流。四川上周泥石流已经导致多人死亡。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 11省发出强降雨警报 上周，湖南万余人因洪水被转移，超过2000处住宅受损。贵州也因洪灾及泥石流将人口和牲畜转移至安全地带。云南上周末部分地区强降雨，导致道路如同河流，有汽车被冲走。（图为贵州遵义大降雨后赤水河水位上涨）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 气候变暖引发极端天气加剧 有科学家认为，气候变化使得极端天气加剧。近来数周，亚洲许多国家出现严重高温，导致人员死亡。中国是世界上最大的温室气体排放国。所设定的目标是2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 应对不力致严重人员伤亡 2021年，河南暴雨导致超过300人死亡。而中国近期最严重的洪灾是在1998年，当时造成4150人丧生，多数是在长江沿岸。



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。