 美国民调：多数民众支持防卫台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2020

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时政风云

美国民调：多数民众支持防卫台湾

美国战略国际研究中心一项问卷调查显示，多数美国民众愿意承担相当的风险，来捍卫包括台湾在内的盟友安全。

Symbolbild Beziehungen USA - Taiwan (Reuters/S. Lam)

按照1-10的评分标准，10意味着承担显著风险，美国民众愿为捍卫台湾承担的风险度是6.69

DW.COM

美国白宫10月13日再通知国会已核准另外两项对台军售案，预计将出售一款无人机与海防导弹系统给台湾。此外，消息人士也向路透社透露，台美有在讨论武器生产技术转移事宜。

一艘美军战舰10月14日航经台湾海峡，美军称该举动显示美国致力於维护自由开放的印太地区。专家认为，近期美国与台湾在安全领域互动频繁，显示美国逐渐重视协助防守台湾的必要性。

（德国之声中文网）战略国际研究中心（CSIS）对美国公众、意见领袖以及美国盟友伙伴进行了问卷调查。

台湾

调查显示，美国民众愿承担相当的风险来捍卫盟友伙伴，如果他们受到来自中国的的威胁。

按照从1-10的评分——10意味着承担显著风险，美国民众愿为捍卫韩国承担的风险度是6.92，日本6.88，台湾6.69，澳大利亚6.38，南中国海未具名盟友或伙伴6.97。

美国意见领袖则愿意承担更大的风险来捍卫台湾（7.93）。其他国家的得分是日本8.86，澳大利亚8.71，韩国8.60，南中国海未具名盟友或伙伴7.12。

报告指出，对捍卫台湾的强大支持引人注意。按群体来看，人权团体最愿意为捍卫台湾承担显著风险，显示出对民主价值的重视。国会幕僚的强大支持则反映在新近跨党派通过的法案，该法案强调台湾关系法的重要性，并呼吁在中国军队向蔡英文政府加大施压之际，为台湾的防卫提供更多支持。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953 (picture-alliance/dpa)

    台北和美国的高层互动

    麦克阿瑟访台（1950）

    1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

  • Richard Nixon am Telefon im Oval Office im Weißen Haus (picture alliance/dpa/Everett Collection)

    台北和美国的高层互动

    副总统尼克松访台（1956）

    时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (AFP/Getty Images)

    台北和美国的高层互动

    艾森豪威尔总统访台（1960）

    1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

  • Bildergalerie 50. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys (AFP/Getty Images)

    台北和美国的高层互动

    肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961）

    1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

  • Chiang Ching-Kuo, Ex-Präsident Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    台北和美国的高层互动

    约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965）

    1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

  • Chiang Kai-Shek Präsident ROC China (Getty Images)

    台北和美国的高层互动

    宋美龄白宫做客（1965）

    蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

  • Air Force One Lyndon B. Johnson (Public domain)

    台北和美国的高层互动

    美台副总统互访（1966、1967）

    美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

  • China Chiang Kai-shek 1941 (picture-alliance/Design Pics)

    台北和美国的高层互动

    副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975）

    中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

  • US-Präsident Jimmy Carter (Imago/ZumaPress)

    台北和美国的高层互动

    卡特总统签署《台湾关系法》（1979）

    1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

  • USA | Lee Teng-hui erhält Auszeichnung der Cornell Universität (picture-alliance/AP Images/B. Sikes)

    台北和美国的高层互动

    李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995）

    1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

  • ehemaliger taiwanesischer Präsidenten Chen Shu-ibian (picture alliance/AP Photo)

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    陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007）

    自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

  • Taiwan Tsai Ing-wen und Ma Ying-jeou in Taipeh (picture alliance/AP Photo/Sun Chung-ta)

    台北和美国的高层互动

    马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019）

    前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

  • Alex Azar (picture-alliance/AP Photo/P. Semansky)

    台北和美国的高层互动

    美国卫生部长阿札尔宣布访台（2020）

    美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 8月4日宣布他将在近日出访台湾。若成行，他将是自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。

    作者: 乐然


冲突有风险但不大可能发生

此外，美国民众认为与中国爆发冲突存在风险，但应该不会发生。持此观点的比例占到六成。

中国是最大外国挑战

过半数美国人视中国为最大的外国挑战，该比例为54%。相形之下，认为俄罗斯是最大外国挑战的仅占22%。较多美国民众（45%）认为，在国家安全忧虑上，与盟友伙伴合作是应对中国挑战的最佳途径。

华为5G

从受访的美国意见领袖来看，大多数国家安全和经济界专家支持禁止华为进入美国5G市场。

尽管大多数受访意见领袖反对广泛的脱钩，但超过三分之二支持禁止华为进入美国市场。

此外，在对华经济政策方面，69%的美国意见领袖认为，使用多边协议与规则向中国施压、以改变其经济政策，是最佳方式。

人权 

美国民众支持推动中国人权。按从1-10的评分—10意味着“值得冒其它优先事务因此显著受损的风险”，美国公众给出的评分是6.79。其中对香港是6.9，对西藏和新疆是6.66，对中国异见人士的权利是6.73。

美国意见领袖也跨领域地认可推动中国人权的重要性。他们所给出的评分是7.04，其中香港7.40，西藏和新疆6.92，中国异见人士权利是6.79。

这项调查中美国民众的部分，对1000名成人进行了网络问卷，时间是7月31日-8月2日。对美国意见领袖则发放了2713份问卷，收回440份。这其中包括下列领域的专家：国家安全、经济界、人权、公民社会、国会幕僚等。时间是8月4日-31日。

 

 

 

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