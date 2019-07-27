美国民权组织：数百移民儿童与父母分离

（德国之声中文网）根据美国公民自由联盟（ACLU）调查的结果，自去年6月一家法院做出禁止移民儿童与父母分离的裁决以来，仍有900多名移民儿童被美国当局强行与其父母分开。

周二（7月30日），该民权运动组织向发布该法令的圣地亚哥联邦法院提出申请，以制止在美墨边境将非法进入美国的儿童与其父母分离的做法。美国公民自由联盟的律师勒纳德（Lee Learned）说："令人震惊的是，特朗普政府继续从父母们那里夺走他们的孩子。"他指责特朗普政府拒不执行法院的裁决。

千方百计寻找借口

据美国公民自由联盟说，在某些条件下当局有权将儿童与父母分开，例如父母有犯罪记录，未能履行作为父母的责任或对儿童构成危险时。美国公民自由联盟指责政府，将父母的轻微过错如违反交通规则或对父母的抚养能力提出质疑作为借口，系统地将儿童与父母隔离开来。民权活动人士呼吁法院对此发布明确的指令。

美国公民自由联盟列举了许多令人对当局的决定表示质疑的案例。例如，一名儿童被与母亲分开的原因是这位母亲被控与刑事犯罪团伙有联系。但这名女性与犯罪团伙的唯一联系是她被该犯罪团伙的一名成员强奸。

2018年6月在芝加哥举行的抗议骨肉分离的集会

还有一个女儿被从父亲那里抱走，原因是他没有给孩子换尿布，实际上是这位父亲不想弄醒生病的孩子。美国公民自由联盟称，根据政府公布的数据，仅在2018年6月26日至2019年7月29日期间，就总共有911名儿童被从父母身边被带离。 其中5岁以下的儿童占大约20％。

零容忍政策引起愤怒

2018年5月，美国总统特朗普在打击非法移民的斗争中开始将移民儿童与其父母分开。他的所谓的对移民零容忍政策引起愤怒和尖锐指责。六周后，特朗普改变立场，决定只有父母对孩子构成"风险"，才会将孩子与其父母分开。一名联邦法官下令，六周内与父母分离的2700名儿童必须与家人团聚。

李京慧/叶宣 (德新社、法新社)