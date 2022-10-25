美国民主党议员撤回呼吁拜登直接同俄谈判的公开信

（德国之声中文网）民主党"国会核心进步小组"主席普拉米拉·贾亚帕尔(Pramila Jayapal)在一项声明中表示，"这封信是几个月前起草的，但不幸的是，工作人员未经审查就发布了。"贾亚帕尔说，作为国会核心进步小组主席，她对此负责。

这一不寻常的撤回公开信的举动为民主党内过去24小时的紧张气氛画上了句号。就在几周后，美国将举行中期选举，民主党在国会参众两院的多数党地位面临挑战。而该信被视为凸显了拜登与党内"进步派"之间脆弱的关系，引起了人们对他们之间合作能力的严重质疑：不仅是在乌克兰问题上，而且是在其它更迫切的问题上。

周一发表的公开信写道，美国向乌克兰提供价值数十亿的军援同时也伴随着应"穷尽一切可能"结束这场冲突的义务。公开信中提出，通过谈判解决冲突的条件包括"鼓励结束敌对行动的措施"，例如一定程度地放松制裁以及国际社会为"自由独立的乌克兰"提供安全保障等等。信中说，"外交的替代方案是旷日持久的战争和随之而来的灾难性的、不可知的风险。"

拜登政府一直坚持认为，是否以及何时与俄罗斯进行谈判取决于基辅政府，乌克兰作为一个自由的民族应该自行决定他们的命运。

贾亚帕尔在周二的声明中表示，周一的公开信不幸造成了一种印象，让人们将一致支持并投票赞成每项对乌克兰人民的军事、战略和经济援助的民主党人在某种程度上与那些试图拔掉美国对乌援助的共和党人联系在一起。不过，贾亚帕尔并没有否认这封信的实质内容，也没有否认推动拜登开展外交活动的说法。

"今天我不会签署它"

据两位熟悉此事的民主党人说，这封信的文本至少从6月起就在流传，当时只有少数立法者签署了这封信。一些几个月前签署该信的民主党人说，他们不再支持该信。加州的民主党众议员萨拉·雅各布斯(Sara Jacobs)在Twitter上说，" 我是在6月30日签署的这封信，但从那时起，很多事情发生了改变。今天我不会签署它。"她还表示，"我们必须继续在经济和军事上支持乌克兰，给他们提供结束这场战争所需的筹码。"

白宫周一收到这封信后，承认进步派对乌克兰冲突有 "非常深思熟虑的关切"。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）回应表示，到目前为止美国政府没有看到俄罗斯方面通过"外交和对话"方式解决冲突的意愿。美国向乌克兰提供军事援助的目的是帮助乌克兰在可能与俄罗斯举行谈判的时候占据"强大优势"。

该公开信被撤回后，白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）在被问及此事后强调，白宫仍然认为直接与俄罗斯谈判达成和平协议的任何决定都取决于乌克兰总统泽连斯基。"所有与乌克兰有关的都要有乌克兰参与，对此我们非常清楚。我们现在和过去一年多的工作就是为了确保乌克兰在当地拥有它所需要的东西。"

尽管公开信被撤回以及幕后出现混乱局面，一些民主党议员仍表示，他们支持这封信背后的情感。加利福尼亚州众议员罗·卡纳(Ro Khanna)星期二在接受采访时说，"我曾投票支持向乌克兰提供武器，并将继续支持向乌克兰提供武器，以抵御普京的野蛮侵略。与此同时，我有义务确保我们减少核战争的风险，确保冲突不会升级，并确保我们努力通过谈判达成公正的和平。这就是这封信的框架。"

自战争开始以来，美国国会已经批准向乌克兰提供数百亿美元的紧急安全和人道主义援助。而拜登政府则从军事库存中运送了价值数十亿美元的武器和设备。上个月，美国国会批准了大约123亿美元的与乌克兰有关的援助。这笔钱包括对乌克兰军队的援助以及帮助该国政府为其公民提供基本服务的资金。之前的两项法案中为乌克兰提供了500多亿美元资金。对乌克兰的财政支持在参众两院获得两党的强烈支持。但保守派从一开始就有反对意见。一些共和党人对春季400亿美元援助计划投出了唯一的反对票。

（美联社等）

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