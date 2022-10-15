美国民主党议员呼吁拜登直接同俄罗斯谈判

（德国之声中文网）美国众议院30名民主党自由派议员周一（10月24日）发表致拜登总统的联名公开信，要求美国同俄罗斯直接举行谈判，协商寻找“乌克兰人民可以接受的”解决答案。

民主党左翼代表在他们的公开信中谴责俄罗斯“对乌克兰实施的无耻的非法侵略”，他们也支持白宫方面的立场，即和平解决方案必须要获得乌克兰人的赞同。

这封联名信由“国会核心进步小组”主席普拉米拉·贾亚帕尔(Pramila Jayapal)带头签署。她强调说，美国向乌克兰提供价值数十亿的军援同时也伴随着应该“穷尽一切可能”结束这场冲突的义务。公开信中提出，通过谈判解决冲突的条件包括“鼓励结束敌对行动的措施”，例如一定程度地放松制裁以及国际社会为“自由独立的乌克兰”提供安全保障等等。

贾亚帕尔周一晚间发表声明表示：“让我说得更清楚一点：作为民主党人，我们团结一致，明确承诺支持乌克兰在面对俄罗斯非法无耻入侵时为他们的民主和自由而战。外交是一个可以拯救生命的重要工具——但它只是一个工具。”

《华盛顿邮报》报道指出，拜登政府一直坚持认为，是否以及何时与俄罗斯进行谈判取决于基辅政府，乌克兰作为一个自由的民族应该自行决定他们的命运。

美国国务院法院人普莱斯（Ned Price）回应表示，到目前为止美国政府没有看到俄罗斯方面通过“外交和对话”方式解决冲突的意愿。美国向乌克兰提供军事援助的目的是帮助乌克兰在可能与俄罗斯举行谈判的时候占据“强大优势”。

民主党内的自由派认为，人们越发明显地感受到乌克兰战争的灾难性后果已远远超出乌克兰一国，包括美国的食品和天然气价格上涨，小麦、化肥和燃料价格飙升，全球粮食短缺，莫斯科的核攻击威胁都是这场战争带来的影响。

今年5月，美国国会通过了一项价值约400亿美元的对乌克兰援助法案，其中包括大规模的军事援助。此外，美国还向乌克兰军队提供了数量众多的火箭炮、弹药、无人机和军用车辆等等。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。







（华盛顿邮报、法新社）

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