美国民主党新党纲删除"一中政策"

（德国之声中文网）周四在威斯康辛州结束的民主党全国党代会上，确定了对拜登的总统候选人题名，并通过了新版民主党党纲。新版党纲强调了对美国亚太政策的重视，并多处批评中国在人权、经济、安全等议题上的侵害行为。

在涉及亚太政策的章节中，新版党纲写道："民主党尊重对台关系法，并继续支持以符合台湾人民愿望和利益的和平方式解决台海问题。""我们将强调我们对全球自由航行的承诺并抵御中国在南中国海的军事恫吓。"

中国大陆和台湾的媒体均发现，同2016年版的党纲相比，这一段关于台湾问题的文字中删除了关于"一个中国原则"的描述。中国的《观察者网》发表评论称："共和党籍总统特朗普执政下的美国，近期对华愈加充满敌意。而民主党竟然认为，要赢下大选，必须在对华议题上和共和党比谁的嗓门更高。当地时间8月18日，民主党公布新党章，声称要在科技、经济、安全、'人权'等议题上对华'强硬'，并要拉拢盟友围剿中国。值得一提，有别于2016年的民主党党章，新党章公然删除了'一中原则'。"

台湾官方则对美国民主党新版党纲对《台湾关系法》的重申表示欢迎和感谢。台湾外交部周四发表的一份声明中称："台湾与美国民主、共和两党均维持长期友好的关系，这次民主党4年一度的全国代表大会因受武汉肺炎疫情影响，首次以线上形式举行。民主党再度在通过党纲时列入友我文字，充分彰显民主党对巩固台美关系与台海和平的高度重视，也彰显民主党各方人士长期对台湾的深厚友谊，极具正面意义。"台湾外交部强调，未来将持续与美国民主、共和两党密切合作，稳健深化奠基于共享价值的台美全球合作伙伴关系。

截至本台发稿时为止，北京方面尚未就民主党党纲删除"一中政策"发表评论。

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔宣布访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 8月4日宣布他将在近日出访台湾。若成行，他将是自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。 作者: 乐然



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