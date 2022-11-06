美国民主党在参议院保住了多数派地位

（德国之声中文网）经过多日的胶着状态之后，内华达州的选举终于尘埃落定了：民主党籍参议员马斯托（Catherine Cortez Masto） 保住了她的议席。其竞选对手、受特朗普支持的共和党政治家拉克萨尔特（ Adam Laxalt）则败下阵来。

内华达州的计票工作持续了较长时间，一方面是因为民主共和两党的竞选对手旗鼓相当，一时间难分胜负。另一方面，该州选举法的特殊规定也使得计票结果迟迟无法公布。

至此，拜登总统所属的民主党将在参议院总共一百个议席中至少拥有50个席位。如果表决出现僵局，兼任参议院议长的副总统哈里斯的一票就将拥有定夺权。

佐治亚州的选举尚无结果。该州将在12月6日举行第二轮投票，决定民主党参议员瓦诺克（Raphael Warnock）和共和党挑战者瓦尔克（ Herschel Walker）之间的胜负。

民主党籍参议员马斯托保住了议席

预判失误

周二举行的国会选举，将重新选出众议院全部435个议席以及参议院中的三分之一议席。除此之外，一些联邦州还将选举新的州长。

选前进行的预测普遍认为，共和党将大获全胜，而民主党则将蒙受惨败。然而实际选举结果却是另外一番情景。民主党的支持率远远超出预期。

谁将赢得众议院的多数，目前尚无法定论。部分计票工作仍在继续，目前共和党处于领先状态。一旦共和党赢得众议院多数地位，他们将可以随意否决法律草案，这样一来，任期尚有两年的拜登总统施政将变得极为困难。

（美联社、德新社、路透社、法新社）

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