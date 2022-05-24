美国步枪协会举行年会 特朗普：邪恶的存在正是持枪的理由

（德国之声中文网）美国全国步枪协会NRA本周五（5月27日）在德克萨斯州休斯顿召开年会，当天数千民众场外举行抗议，有示威者高举德州小学枪击案遇难者的照片，事发地点距离休斯顿仅有4个小时车程。就在几天前，德州乌瓦尔德（Uvalde）一所小学发生枪击案，造成19名学生和两名教师丧生。枪手是一名18岁的学生。

该事件再次引起了人们对美国全国步枪协会的关注，全美有大约500万名会员，是美国影响力最大的枪支游说团体，同时也是大多数共和党党员的重要资助方。

会场外手持标语的示威民众

虽然发生枪击事件，NRA并没有取消这次活动。协会首席执行官韦恩·拉皮埃尔（Wayne LaPierre）反而将这一事件作为一个宣传机会，认为“必须要维护和保护自己和社区的基本权利。”

特朗普在休斯顿会议中心的出现引起阵阵欢呼。这位美国前总统驳斥了加强枪支管制的呼声，他呼吁人们使用枪支来抵御 “邪恶”。在发表讲话时他说：“我们的世界存在着邪恶，这不应是守法公民解除武装的理由……邪恶的存在正是守法公民武装起来保护自己的最佳理由之一。”在演讲的开始，特朗普谴责小学枪击案是 "残忍和野蛮的暴行"。他大声朗读受害者的名字，以示纪念。他建议每所学校应该只有一个入口，安装坚固的围栏和金属探测器，并时刻都要配备警察或武装警卫。只有这样，学校才有办法保护自己。资助这些措施不是钱的问题，而是是否有意愿的问题："如果美国可以给乌克兰送去400亿美元，我们也能实现这一目标”。特朗普的这番话博得了热烈的掌声。

与特朗普不同的是，一些其他演讲者和艺术家因枪击案纷纷取消了NRA年会行程。比如德克萨斯州州长阿博特（Greg Abbott）没有亲自到场，现场播放了他预先录制好的一段视频。

以热门歌曲《美国派》（American Pie）广为人知的歌星麦克莱恩取消了他的表演计划。他表示，如果在周六晚上举行的音乐会上登台表演“既不尊重人，也造成伤害”。据多家媒体报道，知名音乐人李·格林伍德（Lee Greenwood）和拉里·加特林（Larry Gatlin）也取消了行程。

乌瓦尔德小学枪击案涉案枪支的制造商Daniel Defense也宣布退出这次年会，这家公司表示：“我们认为，本周不是在德州NRA大会上推广产品的合适时机。”

（美联社，法新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

