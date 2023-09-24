美国正致力翻新老化的核武库

（德国之声中文网）在堪萨斯城一家戒备森严工厂的超级无菌室里，美国政府技术人员正在翻新国家的核弹头。这项工作极为艰巨：每个弹头都有数千个弹簧、齿轮和铜触点，精准匹配才能引发核爆炸。

800英里外的新墨西哥州，工作人员在钢墙保险库中也在进行着同样棘手的任务。他们戴着辐射监视器、护目镜和七层手套，练习手工塑造新弹头钚核。

在全国各地的核武器基地，士兵们努力让使用了 50 年的弹头继续作业，直到替代品准备就绪。弹头抛光的黑色锥体上，一点细小划痕都可能使炸弹偏离轨道。

美联社获得了难得的机会进入高度机密的核供应链关键设施，并亲眼目睹了技术人员和工程师如何进行老化核武库的艰巨维护工作。这些工作人员未来将会更加忙碌。

美国将在未来10年斥资超过7500亿美元更换其核防御系统的几乎所有部分，包括新型隐形轰炸机、潜艇和陆基洲际弹道导弹，这是美国自曼哈顿计划以来最雄心勃勃的核武器计划。

自在战争中发射核武器以来已过去近80年。但军方领导人警告，这种和平可能不会持久。他们表示，美国已经进入了一个充满全球威胁的不安时代，其中包括中国的核武器建设以及俄罗斯一再威胁要在乌克兰使用核弹。军方指出，美国老化的武器需要更换，以确保它们能发挥作用。

能源部门武器项目主任亚当斯（Marvin Adams）表示："我们想要的是在不打大规模战争的情况下保护我们的生活方式。除非我们拥有核威慑基础，否则在我们的工具箱中没有任何东西能够真正有效地威慑侵略者。"

根据《新削减战略武器条约》（New START），美国保有1550枚现役核弹头，政府计划对它们全部进行现代化改造。与此同时，技术人员、科学家和军事导弹人员必须确保旧武器继续运行，直到新武器到位。

该项目雄心勃勃，以至于监管机构警告政府可能无法实现其目标。该计划还招致了防扩散倡导者和专家的批评，他们认为目前的核武库虽然已经陈旧，但足以满足美国的需求，而且升级武器库将耗资巨大。

非政府组织军控协会（ACA）执行主任金博尔（Daryl Kimball）表示："他们很难在最后期限前完成任务，而且成本将会上升。"

他警告，全面升级还可能产生不良影响，促使俄罗斯和中国改进并扩大其核武库。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 首枚原子弹 1945年8月6日，美国轰炸机Enola Gay对广岛投下首枚在战争中使用的原子弹。这颗原子弹还有个听起来没有杀伤力的代号“小男孩”。广岛当时拥有35万居民，据估计，原子弹落下，每五个人中就有一个瞬间死亡。爆炸冲击波很快将内城夷为平地。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 美国轰炸机Enola Gay 按照原计划，1945年8月1日就应该对长岛进行袭击，计划由于台风来袭而被推后。5天之后，载有13名空军士兵的美国轰炸机Enola Gay奉命起飞。士兵们在飞往广岛的路上才知道他们将要投掷一颗原子弹。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 第二颗原子弹 就在向广岛投掷原子弹后的第三天，美国也向长崎投掷了一颗原子弹。按原计划，京都才是袭击的目标。经过一番争执后，美国国防部最后决定将长崎设为目标。这颗原子弹的代号是“胖子”，爆炸当量相当于22000吨TNT。据估计，直至1945年12月，对长崎的袭击造成7万人死亡。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 战略性选择目标 1945年，三菱军火集团的总部位于长崎。该集团在港口拥有巨大的造船厂，并在这里生产日本曾用来袭击珍珠港的鱼雷。虽仅有少数日本士兵驻扎在长崎。但由于能见度过低，所以不可能对造船厂的进行直接袭击。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 受害者 袭击过去了几个月，仍有上万人死于原子弹爆炸带来的后果。至1945年年底，仅在广岛就有6万人死于辐射、烧伤和其它重伤。据估计，在广岛和长崎被袭击五年之后的死亡人数攀升至23万人。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 违法战争法规罪行？ 在美国先后向广岛和长崎投掷了两颗原子弹后，许多日本人担心美国还会进行第三次袭击。日本随即宣布投降，就此结束了第二次世界大战在亚洲战场的战争。投掷原子弹是当时美国总统杜鲁门的命令。他当时坚信，只有出此下策才能尽快结束战争。许多历史学家却认为这次袭击是违法战争法规的罪行。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 重建家园 广岛被摧毁的内城如今已被全面重建。只有Ota河上的小岛被留作和平公园。现在人们可以在这里看到一系列纪念场所：和平博物馆、儿童和平纪念碑、工商联合会的遗址。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 日本的纪念文化 1955年，长崎市为纪念原子弹袭击的受害者和其带来的后果而修建了原子弹博物馆和和平公园。在日本，缅怀受害者已成为该国文化的重要组成部分，日本人也将其视为理所当然的事。广岛和长崎也已成为避免全世界再次发生核战争的警示标志。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 勿忘历史 自1945年8月以来，世界各地的人一直都没有忘记在原子弹爆炸中死去的亡灵。广岛每年都会举行一场大型纪念活动。幸存者、家属、市民和政客齐聚这里，集体默哀一分钟。许多日本人致力于去核化运动。 作者: Rachel Baig



一切的源头

每个核弹头的核心都是一个中空的球形钚芯，由位于原子弹诞生地新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的能源部实验室工程师制造。目前使用的许多钚芯都是上世纪70、80年代的产物。这可能潜藏问题，因为科学家对钚的老化过程还有很多不了解之处。

钚芯中的关键放射性原子的半衰期为24000年，是大约半数的放射性原子衰变所需的时间。这意味着这些武器在未来多年仍可使用。但钚的衰变仍引人担忧，担心它可能会影响钚芯的爆炸。

时任美国总统乔治·布什在上世纪90年代初期签署禁令禁止地下核试验，美国自此之后便没有引爆过试验钚芯来更新衰变数据。在进行最后一次试验时，这些试验提供的数据最多只能反映约 20 年前的情况。

洛斯阿拉莫斯武器研究所副主任韦伯斯特（Bob Webster）表示，科学家依靠计算机模型来确定这些旧钚芯的效力，但"我们所做的一切都是推断"。

这种不确定性促使该部门重新启动钚芯生产。美国不再生产人造钚，而是将旧的钚翻新成新的钚芯。

这项任务在洛斯阿拉莫斯的一座高度机密的建筑PF-4内进行，周围布满层层武装警卫、厚重的钢门和辐射检测器。工作人员在钢制手套箱内操作钚，如此才能在不暴露于致命辐射的情况下清洁和处理钚。

在最后的生产步骤中，唯一一名操作员将接近完成的钚芯放入戴着手套的手中，再将其塑造成最终的形状。该名操作员表示："必须按照特定的方式操做，这全凭触摸和感觉完成。"这名雇员不愿透露姓名，因为她是美国少数从事这项敏感工作的人员，也是唯一的女性。

在过去大约10年间，技术人员一直在尚未适于储存的"测试用"钚芯上做练习。美国计划在明年完全回收第一个可用于武器装备的钚芯，并迅速将年产量提高至多达80个钚芯。

这项工作既艰苦又危险，也令政府监管机构对美国政府能否实现这一目标表示怀疑。

美国政府问责办公室（GAO）2023年1月在报告中指出，"美国自 1989年没有再定期生产钚芯"，并补充道，能源部国家和安全管理局"有限度地保证能够生产出足够数量的钚芯"。

韦伯斯特自里根担任美国总统时便一直任职于洛斯阿拉莫斯。这名洛斯阿拉莫斯武器研究所副主任原本可以在几年前退休，但他留了下来，负责监制第一个新钚芯生产。他表示，实验室开始有点像80年代冷战时期的样子。洛斯阿拉莫斯的科学家正在就武器设计进行激烈讨论，内容包括每种武器的重量、爆炸力度、飞行距离。

韦伯斯特说："我们需要我们的国家重新开始建造钚芯。我们必须做到这一点。"

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弹头和腕表

已完成的钚芯将由在能源部堪萨斯城国家安全园区打造的弹头外层保护和引爆。在这座没有窗户的三层楼工厂里，工作人员对弹头部件进行修复和测试，政府监管机构称这项工作需要"按照严格的规格进行大量精密制造"。

每个弹头内部都有成千上万个微小的零件，因此稳定的双手是关键。这就是为什么技术人员要接受包括拆卸和组装机械手表在内的技能评估。

堪萨斯城工厂发言人哈德菲尔德（Molly Hadfield）表示："所有工作都是在显微镜下用镊子完成。结果很绝对，手表要么能用， 要么不能用。"

即使没有大型检修工作，工厂也处于忙碌状态。所有钚芯都要定期维护，它们的塑料会老化，金属齿轮和电线也会因岁月流逝和暴露在辐射下而变得脆弱。

该厂也为未来突袭者战略轰炸机B-21研制弹头，同时还为新型"哨兵"洲际弹道导弹和新型潜艇的弹头提供支援。

为了满足维修和现代化改造的需求，这些设施开始大肆招聘。堪萨斯城工厂拥有6700名员工，自2018年以来增加40%，并计划再增加数百名员工。洛斯阿拉莫斯实验室同期增加了4000多名员工。

(美联社）

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