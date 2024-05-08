美国正权衡是否认定越南为市场经济国家

周三（5月8日），美国商务部就是否认定越南为“市场经济国家”举行听证会。美国政府需要拉拢越南制衡中国，同时也不能忽略来自捕虾产业和钢铁制造商的反对意见。

（德国之声中文网）周三（5月8日），美国商务部就是否认定越南为"市场经济国家"举行听证会。美国总统拜登拉拢越南成为战略盟友的努力将与他争取工会工人选票的愿望将发生冲突。

此举遭到了美国钢铁制造商和墨西哥湾沿岸捕虾业者的反对，但得到了零售商和其他商业团体的支持，因为一旦越南升级为"市场经济"国家，美国将降低越南进口产品的反倾销税。

对升级持支持态度的美国-东盟商务理事会主席奥修斯（Ted Osius）认为，"越南已经是一个市场经济体"。他说，经过改革后，越南"已经达到了货币可兑换等关键标准，并准备接受准确的认定"。

美国商务部将于周三下午在华盛顿举行的在线听证会上听取双方的意见，这是定于7月底完成的审查工作的一部分。

越南认为，由于最近的经济改革，越南应该摆脱非市场经济的标签，并称保留这一称号不利于日益密切的双边关系，而华盛顿认为这种双边关系是对中国的一种制衡。

美越两国关系提升

拜登去年访问河内期间，两国将关系提升为"全面战略伙伴关系"，华盛顿在越南的外交地位也随之提升，与中国和俄罗斯不相上下。

2023年9月10日，越共中央总书记阮富仲为来访的美国总统拜登举行欢迎仪式 图像来源: Luong Thai Linh/AP/picture alliance

去年，越南总理范明正还敦促美国财政部长珍耶伦取消非市场经济标签，称这样才让越南与作为美国"友商"的地位相称。"友商"关系旨在使供应链多样化，摆脱对中国的依赖。

目前，越南与中国、俄罗斯、白俄罗斯、阿塞拜疆和其他九个国家被美国认定为非市场经济国家，需要缴纳更高的反倾销税。

奥修斯也曾担任美国驻越南大使，他说："美国企业认识到越南的增长潜力，已经在越南进行了大量投资。"

美国商务部在确定一个国家的市场经济地位时有一套相当严苛的标准。这些指标包括该国货币的可兑换程度、工资水平是劳资双方自由谈判的结果，以及是否允许合资企业或其他外国投资；同时还包括政府是否拥有或控制生产资料，政府是否控制资源分配以及价格和产量决策。

美国商务部在做决定时还可以考虑其他因素。

反对者的声音

在反倾销税调查中，来自非市场经济国家的商品被征收更高的关税税率。这种调查使用第三国的替代价格来确定产品的公平市场价值。

今年，美国国际贸易委员会再次对来自越南的冷冻养殖虾征收25.76%的反倾销税。相比之下，对来自被认定为市场经济国家的泰国的虾征收的关税仅为5.34%。

由美国虾类渔民和加工商组成的"南方虾业联盟"表示，该组织反对给予越南"市场经济"地位，因为越南的土地所有权限制、劳动法薄弱以及对虾征收较低的税收都会损害其成员国家的利益。

提升越南的地位在美国国会也面临着巨大的阻力，8位美国参议员和31位众议员向商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）提出了类似的反对意见。他们敦促商务部长也要考虑到此举将有助于在越南大量投资的中国国有企业，让它们更容易规避美国对其商品征收的关税。

美国钢铁工人联合会（USW）法务部主任豪斯曼（Roy Houseman）补充说，这一变化将"侵蚀我们的国内制造业基础，破坏美国供应链的弹性，并强化越南作为中国不公平贸易商品流入美国的渠道的作用"。

拜登为即将到来的11月总统大选大力拉拢工会选票，尤其是关键摇摆州宾夕法尼亚州的钢铁工人。

他反对日本新日铁公司收购总部位于匹兹堡的美国钢铁公司的提议，并提议将对中国钢铁和铝产品征收的关税提高至25%。根据特朗普时代美国贸易法第301条的政策，这些目标产品目前面临最高7.5%的关税，拜登下令在2022年对该条款进行审查。

（路透社）

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