 美国正式限制对中投资敏感科技 | 经济纵横 | DW | 09.08.2023

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经济纵横

美国正式限制对中投资敏感科技

美国总统拜登9日正式签署行政命令，限缩美国资本对中国半导体、量子运算与人工智慧等敏感科技的投资。

中国的量子计算原型机“九章”。量子计算也将在美国赴华投资新规的管制范围之中。

中国的量子计算原型机“九章”。量子计算也将在美国赴华投资新规的管制范围之中。

（德国之声中文网）美国总统拜登（Joe Biden）周三（8月9日）正式签署对华投资限制令，授权美国财政部长监管美国的私募股权、风险投资以及合资企业投资中国的半导体、量子计算、人工智慧领域。消息人士还称，某些交易将遭到禁止

曾任美国商务部副部长的赫尔(Cordell Hull)此前曾表示，新的行政命令将填补美国现行制度的空白。"针对科技出口，我们有各种禁令；针对外国来美投资，我们也有限制措施。新规定将有助于填补规范资金和技术方面的缺口，让政府能够了解这些资本的流向。"

沙利文: 量身定制，但并非技术封锁

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如何判定军事范畴？

路透社早前还从其他消息人士处获悉，新的针对投资中国半导体行业的限制措施将会配合预计今年10月由美国商务部颁布的对华出口管制规定。

美国战略于国际研究中心(CSIS)贸易与科技项目主管本森(Emily Benson)估计，新规定将禁止投资可能被用于军事的人工智能项目，而其他类型的人工智能项目则只需遵守赴华投资报告义务。本森表示，美国政府有责任定义哪些人工智能技术属于军事范畴。

新的行政命令预计不会立刻生效，而是先会征求行业以及公众意见。美国政府已经与利益相关方举行了会议，也和盟友举行了磋商。此外，美国财长耶伦(Janet Yellen)今年7月访问中国时也曾与中方官员讨论过这个议题。她曾在访问结束时向媒体通报说，潜在的限制措施具备很强的针对性，"明确指向我们有着具体国家安全担忧的几个领域。"耶伦还说，行政命令将以透明的方式予以颁布，公众将能够参与规则的制订。

美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)也曾在今年4月表示，针对中国的出口管制都是针对性很强的"量身定制措施，并非北京所说的全面技术封锁。"更早前，商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)曾说，政府"不想过于宽泛……任何过于宽泛的事情都会损害美国工人和经济"。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇则对此表态说，美国"习惯性地将科技与经贸议题政治化，并以国家安全之名义将其用作工具和武器"。他强调，中方将关注事态发展，坚决捍卫自身权利和利益。

欧洲方面也在考虑增强对赴华投资项目的管制力度。欧盟委员会主席冯德莱恩今年3月30日在一次对华战略问题演讲中首次提出了"去风险"概念，其中就提到"必须通过更严格的对华投资规则，防止欧洲公司的资本和专业知识帮助提高系统性竞争对手的军事和情报能力"。

（路透社、纽约时报）

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