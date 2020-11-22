美国正式退出《开放天空条约》

（德国之声中文网）《开放天空条约》于1992年在北约国家和俄罗斯之间签署，2002年起生效。该条约允许包括美国和俄罗斯在内的34个缔约国对彼此领土进行“非武装方式的空中侦察”。大部分北约国家都签署了该条约。迄今为止，该条约框架下共有1500多次空中侦察行动，俄罗斯和美国每年分别对对方进行42次空中侦察。

美国的指责

今年5月21日，美国国务卿蓬佩奥发表声明，指责俄罗斯违反《开放天空条约》，称美方将递交退约决定通知，并在六个月后正式退出这一条约，除非俄方能重新履行该条约。美国官员称，莫斯科阻止侦察飞机进入特定区域，包括俄罗斯的加里宁格勒飞地和格鲁吉亚的边界地区，俄方还阻止侦察其军事演习。特朗普的国家安全顾问欧布莱恩（Robert O'Brien）还表示，俄罗斯系统性地违反条约，阻止美国和其盟友的侦察机飞越一些地区，还派侦察机飞越美国民用设施、白宫、戴维营以及特朗普也会去的一个高尔夫球场。

俄方则表示，美方的指责没有根据，并称其提出的要求俄罗斯侦察机在欧洲不得飞过美国军事基地的条件“绝对不可接受”。

本月初，俄罗斯外长拉夫罗夫要求签署该条约的北约其他国家书面保证，从现在起不与美国分享搜集到的任何数据。他还表示，美国在欧洲的基地不能被排除在俄罗斯空中侦察行动的范围之外。

合约对俄罗斯有吸引力

侦查美国在波兰或者德国的行动对俄罗斯具有吸引力，因此，尽管有顾虑，俄罗斯仍然愿意留在该合约中。但美国却认为该条约越来越没有意义，而且费用越来越高昂。同时，由于可以获得全面的卫星图片，美国不像俄罗斯等国那么依赖侦察飞机。

德国政府对美国退出《开放天空合约》持拒绝态度，并表示德国将留在合约中。德国空军2019年夏刚接管一架改装后的A319参加侦察飞行，为22年后的首次。

观察家担心，退出《开放天空合约》只是促进裁军遭受的若干挫折的开始。美俄现有的核裁军协议明年2月即将到期。俄罗斯多次敦促美国延长该协议，但都没有结果。

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