 美国正式退出《开放天空条约》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.11.2020

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时政风云

美国正式退出《开放天空条约》

宣布半年后，美国周日（11月22日）正式退出《开放天空条约》。该条约允许签约国互相侦察对方的军事设施，被视为冷战结束后建立互信的重要措施。

Beobachtungsflüge Open Skies

美国推出《开放天空条约》，但德国仍将继续履行该条约

（德国之声中文网）《开放天空条约》于1992年在北约国家和俄罗斯之间签署，2002年起生效。该条约允许包括美国和俄罗斯在内的34个缔约国对彼此领土进行“非武装方式的空中侦察”。大部分北约国家都签署了该条约。迄今为止，该条约框架下共有1500多次空中侦察行动，俄罗斯和美国每年分别对对方进行42次空中侦察。

美国的指责

今年5月21日，美国国务卿蓬佩奥发表声明，指责俄罗斯违反《开放天空条约》，称美方将递交退约决定通知，并在六个月后正式退出这一条约，除非俄方能重新履行该条约。美国官员称，莫斯科阻止侦察飞机进入特定区域，包括俄罗斯的加里宁格勒飞地和格鲁吉亚的边界地区，俄方还阻止侦察其军事演习。特朗普的国家安全顾问欧布莱恩（Robert O'Brien）还表示，俄罗斯系统性地违反条约，阻止美国和其盟友的侦察机飞越一些地区，还派侦察机飞越美国民用设施、白宫、戴维营以及特朗普也会去的一个高尔夫球场。

俄方则表示，美方的指责没有根据，并称其提出的要求俄罗斯侦察机在欧洲不得飞过美国军事基地的条件“绝对不可接受”。 

本月初，俄罗斯外长拉夫罗夫要求签署该条约的北约其他国家书面保证，从现在起不与美国分享搜集到的任何数据。他还表示，美国在欧洲的基地不能被排除在俄罗斯空中侦察行动的范围之外。

合约对俄罗斯有吸引力

侦查美国在波兰或者德国的行动对俄罗斯具有吸引力，因此，尽管有顾虑，俄罗斯仍然愿意留在该合约中。但美国却认为该条约越来越没有意义，而且费用越来越高昂。同时，由于可以获得全面的卫星图片，美国不像俄罗斯等国那么依赖侦察飞机。

Beobachtungsflüge Open Skies

改装为德国空军侦察机的A319将参加“开放天空”侦察行动

德国政府对美国退出《开放天空合约》持拒绝态度，并表示德国将留在合约中。德国空军2019年夏刚接管一架改装后的A319参加侦察飞行，为22年后的首次。

观察家担心，退出《开放天空合约》只是促进裁军遭受的若干挫折的开始。美俄现有的核裁军协议明年2月即将到期。俄罗斯多次敦促美国延长该协议，但都没有结果。

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美国宣布退出《开放天空条约》

美国将退出一项国际空中侦察协议，理由是“俄罗斯不遵守”。该条约的34个签字国承诺，允许它国非武装侦察机飞经本国领空。  

国际和平研究所：新一轮核军备竞赛将开始

位于斯德哥尔摩的国际和平研究所发出警告，实现无核世界遥遥无期。相反，俄罗斯与美国之间签署的2项重要核裁军条约即将到期。届时有可能开始新一轮军备竞赛。  

16国外长要求核裁军 核大国不在其内

德国和其他15国的外长呼吁全球减少核武器数量。周二在柏举行会晤的各国外长在共同发表的一份联合声明中强调指出："现在到了采取行动降低核风险的时刻。""斯德哥尔摩倡议"签署国在联合声明中总共提出了22项核裁军建议。  

50年前的今天：“核不扩散条约”签署

初衷是为了让这个世界多一份安全：50年前美国、英国同当时的苏联签署了“核不扩散条约”。但核裁军却始终未能实现。  

中国拒绝参加美俄核裁军谈判

美国和俄罗斯计划在6月22日就签署新的核裁军协定在维也纳举行会谈。双方原有的核裁军协定将于2021年2月到期。中国已正式回绝了会谈邀请，并指责华盛顿转移视线。  

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