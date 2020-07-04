美国正式退出世卫 拜登：当选即恢复美国会籍

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二 (7月7日) 正式将退出世界卫生组织的通知递交至美国国会与联合国。不少倡议人士与民主党人士对於特朗普退出世卫的决定都表达不满，尤其在全球新冠疫情未减的情况下。

美国国务院的发言人与另一名官员周二证实，美国政府已正式告知联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres）美国将於2021年7月6日正式退出世卫。联合国发言人也证实此消息，表示依据美国1948年加入世卫时所设定的条件，美国必须在退出前一年通知世卫，并缴清积欠的2亿美元会费。

此前，特朗普曾威胁暂停美国应该履行缴纳的世卫年度预算，接着他直接宣布退出世卫。民主党总统候选人拜登誓言，如果他赢得11月的总统大选，他会立即停止美国退出世卫的程序。拜登在推特上写道：「唯有美国持续协助强化全球公卫，美国人的健康才能得到保障。我将在当选总统的第一天就会恢复美国的世卫会籍，并重振美国在世界上的领导角色。」

世卫秘书长谭德塞则是透过推特发文来回应美国正式退出世卫的消息，他写道：「世卫并肩同行。」他刻意转发一则美国世卫专家的推文，内容主要强调为何退出世卫将阻碍未来全球对抗流行病的能力。

不少美国议员也针对此事发表意见。美国民主党参议员梅嫩德斯 (Bob Menendez) 在推特上写道：「这个作法不会保障美国人的生命或利益，只会让美国人生病并感到孤单。」

共和党参议员斯科特 (Rick Scott) 却发文支持特朗普的决定，他在推特上发文写道：「感谢特朗普总统迈出重要的一步。美国不会把纳税人的钱花在支持一个掩盖新冠病毒的共产中国，并不在乎美国人利益的组织。」

美国众议员贝拉 (Ami Bera) 则表示，美国与世卫过去几十年都携手对抗包含天花与小儿麻痹等流行病，而美国的新冠确诊人数仍持续上升。他写道：「所以如果世卫该因此被批评，为何当这麽多国家的生活已逐渐恢复正常时，美国的疫情却仍未能得到控制？」

专注於解决贫穷问题的非政府组织ONE则发表声明强调，特朗普应该专注於推动世卫改革，而非抛弃世卫。声明写道：「在一个全球大流行病中选择退出世卫，将使所有美国人与全球的健康受到威胁。」

杨威廉/邹宗翰 (法新社/路透社)