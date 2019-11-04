 美国正式启动退出《巴黎气候协定》程序 | 科技环境 | DW | 05.11.2019

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科技环境

美国正式启动退出《巴黎气候协定》程序

特朗普总统领导下的美国政府正式通知联合国，华盛顿启动退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。

USA, Umweltbelastung und Luftverschmutzung in Los Angeles (Getty Images/D. McNew)

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周一（11月4日）宣布，美国已以书面方式知会联合国正式启动退出《巴黎协定》程序。根据相关规定，缔约国要在协定生效3年后（即2020年11月4日--美国下届总统选举一天后）才能正式退出。

蓬佩奥国务卿解释说，退出《巴黎协定》是因考虑到该协定将使美国工人、企业和纳税人的利益严重受损。他在福克斯电视台商业频道上指出，美国将是这一气候协议的受害方，"对美国人民和美国工人，它最终是不公平的。"蓬佩奥同时宣布，美国将提出有关气候保护议题的一种"务实和可行的模式"，该模式将兼顾再生性能源和化石能源。     

正在中国访问的法国总统马克龙对美国正式宣布退出《巴黎协定》表示遗憾。他强调，美国的这一步骤使法中在气候保护和生物物种多样性政策方面的合作更为必要。据爱丽舍宫称，马克龙和中国主席习近平本周三将在北京签署一份协议，该协议中将有关于《巴黎协定》具"不可逆转性"的表述。

欧盟议会绿党籍议员保卢斯（Jutta Paulus）批评说，特朗普的"反气候保护政策"将减弱美国经济的竞争力。她表示，现在，欧盟必须承担更多责任。这位绿党政治家要求，气候委员蒂莫曼斯（Frans Timmermans）必须制定更高气候保护目标，"至少应在2030年之前减少二氧化碳排放65%"。

USA UN Greta Thunberg und Donald Trump (Reuters/A. Hofstetter )

美国国会参议员梅嫩德斯（Robert Menendez）指责特朗普政府再一次与盟国唱反调，"闭眼不看事实，继续将人类历史上最大的环境政策挑战政治化"。

美国前副总统戈尔（Al Gore）也谴责美国向联合国申请退出《巴黎协定》。他同时指出，新总统将可以在30天内重新加入该协定。     

《华盛顿邮报》10月份的一项民意调查结果显示，特朗普在本营垒也逐渐失去对其气候政策的支持：60%的共和党人赞同科学界关于气候转变中有人为因素的妥协性意见。

美国是仅次于中国的全球第二大二氧化碳排放国。

不顾科学证据，特朗普总统质疑气候转变中的人为因素。两年前他即已宣布，美国将退出《巴黎协定》。他称，该协定是一个精英协定，而他之当选是"为了能代表匹兹堡的而非巴黎的公民"。

根据《巴黎协定》第28条，签字国须在协定生效3年后方能申请退出。

在2015年制定的《巴黎协定》中，国际社会达成目标：在本世纪内，将地球平均气温上升幅度控制在2摄氏度内，并尽可能控制在前工业化时期水平之上1.5摄氏度内。

凝炼/叶宣（法新社）

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