美国正在尝试阻止洪都拉斯弃台投中

（德国之声中文网）洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiaomara Castro）3月14日发推特表示，她已指示该国外长寻求与中国建交。这是她2021年在总统竞选中所作出的承诺。不过在2022年，她的政府似乎撤回了这项政策。

"我们真的不知道这将会是几天、几周还是几个月，"一位美国政府官员告诉路透社， "这是一种谈判策略吗？我们不确定，但我们会继续说明我们的理由。"

自2016年蔡英文当选台湾总统以来，巴拿马、萨尔瓦多和尼加拉瓜都改变了外交立场弃台投中。所有这些国家都在既成事实之后再对外宣布。"我提前一个小时才得到消息，即便我刚和他们的总统谈过此事"，费利（John Feeley）说，在巴拿马在2017年外交转身时，他是美国驻巴拿马大使。

洪都拉斯总统卡斯特罗

另一个不同寻常之处是，洪都拉斯驻台湾大使布尔戈斯（Harold Burgos）在该国总统发布消息之后还于周三与台湾外交部官员会晤。台北两位外交人士说，尼加拉瓜大使在该国2021年转变立场时曾拒绝这样做。

路透社无法确认此次会晤的结果，尽管台湾外交部公开表示已告诉布尔戈斯，洪都拉斯应谨慎审酌，不要落入中国的圈套，做出损害台湾与洪都拉斯多年友谊的错误决定。

中国将台湾视为自己的领土，不允许任何国家与自己和台湾同时建交。北京将蔡英文视为分裂分子。蔡英文表示必须由台湾人民决定自己的未来。

美国和台湾官员都说，尽管鉴于卡斯特罗的竞选立场，这一宣布并不令人惊讶，但这条推特及其公布时间仍然让他们措手不及。

美国前任和现任官员都很快提醒说，许多已经做出转变的国家并没有收获他们所期待的经济利益。

"各国应该知道，这不是白白送钱，也不是免费送小鸡。" 费利说，他引用的是1980 年代英国摇滚乐队"恐怖海峡（Dire Straits）"的一句歌词，用以重申美国政府的一贯观点，即"中国承诺有余，兑现不足"。

中国对此提出不同的看法。中国外交部发言人周四表示，"巴拿马、萨尔瓦多、多米尼加、尼加拉瓜等国相继同中国建立或恢复外交关系后，双边务实合作快速发展"，"给各国人民带来实实在在的好处"。

如果洪都拉斯的外交关系正式转向北京，台湾将只剩下包括危地马拉与伯利兹在内的13个邦交国。

（路透社）

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。2022年9月底访问台湾时，巴拉圭总统贝尼特斯向台湾要求10亿美元的投资，以抗衡中国和国内的压力，此事引发巴拉圭未来是否会和台湾断交的疑虑。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



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