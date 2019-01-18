美国欲引渡孟晚舟 中方呼吁立即撤销请求

(德国之声中文网) 继加拿大驻美大使告诉媒体，美国已经对加拿大要求引渡孟晚舟之后，週二，美国司法部出面证实此消息，表示他们正在持续努力引渡孟晚舟，也会遵照引渡的法定日期执行。他们在声明中感谢加拿大「共同合作加强执法」。

此消息立即引发中国的强烈反弹。中国外交部华春莹在22日的例行记者会上呼吁加国立即释放孟晚舟，也呼吁美方撤销对加方的引渡请求。

新华社引述华春莹发言道:“孟晚舟事件显然不是一起普通的司法案件。加美任意滥用他们之间的双边引渡条约，对中国公民的安全和合法权益构成了严重侵犯。”

针对加拿大前安全情报局局长呼吁加方禁用华为的说法，华春莹也提出反驳，认为对方想要营造出「使用中国制造的设备就会被监控」的恐慌，指控这个指控「毫无根据」，应该「就此打住」。

公亲变事主

加拿大驻美国大使麦克诺顿 (David MacNaughton)週一(1月21日)告诉《环球邮报》，美国已向加拿大表示，将要求引渡华为财务长孟晚舟。

麦克诺顿在报导中提到，他曾向美国抱怨，加拿大因为按美国要求逮人而遭到中国报复。他说:「我们很不满为什么是我们的公民被处罚......美国才是强力要求执法的一方，但付出代价的却是我们。我们的公民。」

引渡申请截止日期是1月30日，也就是孟晚舟12月1日在温哥华被捕后的60天。

专家呼吁习近平放人

140名学者和前驻华大使呼吁中国释放两位加拿大公民。这两位加拿大人被视为是孟晚舟案的代罪羔羊。

信中说：「会面和交流是全球学术研究和外交的基础，对中国学者和外交官来说也是。康明凯和迈克尔的拘捕释放出一个讯息，也就是这种建设性的工作在中国是不受欢迎的，甚至是危险的。」信中称，逮捕行动将「减少对话和增加更多不信任」，破坏化解分歧和寻求共识的努力。「中国和世界其他地区的情况都将便得更糟」。

谁连署了公开信

来自世界各地19国的中国专家和英、美，加、澳、德、瑞、墨等国驻华大使和外交官联名致函中国国家主席习近平。信中提到加拿大前外交官康明凯和商人迈克尔遭逮捕使得在中国从事政策和研究工作的人感到忧心。

加拿大前驻华大使马大维 (David Mulroney)表示，这封信很重要，显示国际上对这两名加拿大公民的支持。他说:「这不仅仅是加中争议。许多认真的人，包括许多在中国工作多年的人，都担心中国变得封闭，甚至惩罚想要認识并协助他人理解（中国）的人。」

连署名单上还包括前英国外交大臣里夫金德(Malcolm Rifkind)、前澳大利亚外交部长埃文斯(Gareth Evans)和前英国香港总督彭定康，以及两位前美国驻华大使骆家辉 (Chris Patten)和洛德 (Winston Lord)。

夏立民/杨威廉（美联社、法新社、德新社）