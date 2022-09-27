美国、欧盟对俄新一轮能源制裁呼之欲出

（德国之声中文网）拜登政府正在金融和能源领域寻找制裁俄罗斯的新的可能性，据路透社报道，为了回击俄国在乌克兰占领地区举行“可耻”的公投，并提高莫斯科的战争代价，华盛顿将在未来数天内祭出新一轮制裁。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price ）周三（9月28日）表示，“我们会继续同盟友和伙伴一道向俄罗斯施压，支持强占别国土地的个人和企业都在制裁范围内。”他说，“你将在未来几天内看到增加更多制裁措施。”

白宫发言人几乎在同一时间表态说，要对支持俄罗斯吞并的个人和企业实施制裁，其对象既包括国内，也包括海外。

莫斯科周三宣布了在4个被占领地区的“公投”结果，称当地大部分人支持加入俄罗斯。本次公投持续了5天，其涵盖的领土约占乌克兰全部领土的15%。

另一方面，基辅以及西方各国则谴责这一在枪口下举行的公投不仅“非法”而且“可耻”。白宫表示不会承认俄罗斯吞并乌克兰领土。白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）说，“我们得到信息，此次公投程序的每个环节都是事先预设，由克里姆林宫指挥”。

由克里姆林宫操纵的假公投

外界估计普京总统近日内将正式宣布并吞。一周前，普京宣布部分动员令，同时，俄罗斯发出“假如需要，将动用核武器”的威胁。

之前，美国已分步骤实施了对俄制裁，包括禁止对其出口先进的半导体科技产品、传感器导航仪，长远看，这些措施将伤及俄罗斯的能源开采。不久前，美国同7国集团（G7）国家曾考虑制裁俄罗斯原油行业，但担心国际市场上油价攀升以及供应短缺，从而暂缓直接打击俄罗斯主要能源公司。

然而，美国政界看到，俄罗斯硬通货的主要来源是出售能源，因此意识到，若阻止俄罗斯的外汇收入，则必须瞄准能源领域。

本轮制裁：中国、印度是关键

在这一领域，印度扮演的角色不可小觑，自2月24日俄乌战争爆发以来，印度购买了比以往更多的俄罗斯原油，虽然原油价格近乎是甩卖价格，但总量巨大，为俄罗斯提供了可观的外汇收入。目前，美国和其它7国集团成员希望印度在今年12月前加入原油价格封顶项目，希望新德里在这场地缘政治博弈中不再继续为俄罗斯战争机器提供资金润滑剂。

在遭到西方制裁的背景下，俄罗斯将合作重点转向中国。两国贸易量增加，金融纽带也在加强。不久前，俄罗斯公司开始发行人民币债券。在这一现实面前，美国政府表示，会继续与中国合作，促其理解美国的制裁手段以及北京假如武力支援莫斯科将面临怎样的后果。

如何为俄罗斯能源设定“封顶价”？

欧盟制裁：为油价封顶

欧盟委员会主席冯德莱恩周三做出对俄罗斯新一轮制裁建议，其中包括对油价的封顶政策。新制裁针对莫斯科部分动员令以及在占领区实施公投。按照欧盟条约，这类政策必须经过各成员国商讨后一致通过，方能成为法令。

7国集团已就原油价格封顶达成一致，但欧盟内部存在很大分歧。此前，塞浦路斯、匈牙利和希腊对这一措施表示反对。

冯德莱恩说，封顶原油价格一方面减少俄罗斯外汇收入，另一方面，稳定国际原油市场价格。不过，无论是否对油价封顶，从今年12月初开始，除少数例外，欧盟国家将不再进口俄罗斯原油。



西方对俄制裁真的有效吗？

（综合报道）

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