 美国棉花禁令下 新疆对美出口依旧增长 | 经济纵横 | DW | 22.04.2021

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经济纵横

美国棉花禁令下 新疆对美出口依旧增长

尽管美国因新疆人权及强迫劳动问题对当地主要产业棉花业实施进口禁令，今年第一季度新疆对美国的货物出口仍旧翻了一番，与去年同比增长113%。

Tableau | Xinjiang - Baumwollanbau | Uighren | 25.03.2021

（德国之声中文网）美国在今年1月宣布禁止从新疆进口棉花和番茄及其加工产品，原因是新疆的供应链中存在强迫劳动和人权侵犯的现象。此外，去年美国已将涉及侵害穆斯林少数民族的数十家实体企业列入黑名单。

尽管如此，据《南华早报》报道，2021年第一季度新疆对美国的直接出口仍翻了一倍。该报引述中国海关数据指出，新疆今年一月到三月的出口与去年同比增长113%，达6440万美元。虽然去年新冠疫情对中国及国际供应链造成冲击，但数据显示新疆的出口与2019年第一季度相比也成长了46.5%。

《南华早报》指出，虽然新疆出口仅占中国对美出口的微小部分，但在其支柱产业棉花业被美国市场拒于门外之际，新疆对美出口仍呈现增长值得关注。

报道也提到，新疆第一季度对美国的出口基本上不见棉花产品，只有价值数十万美元的服装。新疆对美出口的货物主要是化学和工业产品，没有任何高价商品。其中最大宗的出口商品是一种广泛用于抗癌药物的化合物，其次则是氨基酸。

事实上，虽然美国去年便宣布对侵犯新疆人权的官员及实体实施制裁，并呼吁企业检视供应链是否与新疆强迫劳动有关联，但新疆对美国的出口在2020年仍增加了一倍多。据《南华早报》一月份的报道，2020年新疆对美国的出口额比2019年增长116%。

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该报引述了牛津经济研究院亚太经济学家库伊斯（Louis Kuijs）对新疆对美出口持续增长的现象做出分析称，低出口水平意味着事物可能快速增长和下降。

标普S&P Global Panjiva的供应链分析师罗杰斯（Chris Rogers）也表示：“出货量的绝对规模如此之小，它所能反的是电子商务出货量下降或私人进口之类微不足道的东西，而不是反映出持续的企业活动。”

除了此前美国对新疆棉花等产品宣布的禁令外，美国、欧盟、英国、加拿大在3月下旬首度针对中国在新疆迫害维族人的行为实施联合制裁。这是美国总统拜登上任以来，西方国家首次对北京采取一致行动。澳大利亚和新西兰也在声明中表达支持。

人权组织认为，至少有100万维族人及其他穆斯林少数群体被关押在新疆的拘留营中。中国政府还被指控对妇女实施绝育并强迫劳动。

北京则强烈驳斥相关指控，并称在新疆的培训计划以及更好的教育有助于消除该地区的极端主义。在欧盟、英国和加拿大将新疆的4名前任及现任官员列入黑名单后，北京立即采取反制措施，宣布对欧洲10名个人和4个实体实施制裁，其中包括5名欧洲议会成员。

(南华早报、法新社)

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