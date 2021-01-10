美国检方：冲击国会者曾想谋杀议员

美国司法部调查发现，1月6日冲击国会的暴乱分子具有绑架并谋杀议员的企图。联邦检察官在申请逮捕一位知名阴谋论者的文件中指出，嫌疑人的言行已经构成了“明显的线索”。
(德国之声中文网) 33岁的知名阴谋论者安吉利(Jake Angeli / Jacob Anthony Chansley)在1月6日暴力冲击国会时，佩戴牛角、皮帽等头饰，将自己打扮成祭司模样，吸引了全球媒体的镜头。美国检方现在证实，安吉利在国会参议院的演讲桌上留下了一张字条，上书"正义到来只是时间问题"。在他留字条前不久，副总统彭斯正站在演讲桌前。
美国联邦调查局正负责国会冲击案的侦查工作，检方已经向包括安吉利在内的多人提起了公诉。检方认为，安吉利具有"重大逃亡风险"，而且他长期吸毒、很可能具有精神疾病，对公众构成巨大威胁，因此要求法庭立刻将其拘押。检方称，安吉利曾自称"异形人"，"更高等的生物"，肩负有"迈入另一个现实的使命"。
美国当局已经从1月15日起对首都华盛顿的市中心区域执行风控管制，担心特朗普支持者可能会在1月20日的拜登就职仪式期间再度发起暴乱。2万名国民警卫队士兵已经被调往华盛顿以加强安保。
据美国媒体《政客》(Politico)报道，处于安全疑虑，就职仪式的彩排已经从原定的1月17日被推迟到1月18日。联邦调查局局长雷(Christopher Wray)表示，警方已经在密切关注几名有可能再度发起类似暴乱的人。此前，联邦调查局已经通过内部文件警告称，在首都华盛顿以及全国各州都有可能发生武装示威行动。
《政客》还援引拜登团队的消息称，拜登原计划1月18日乘坐火车从位于特拉华州的家乡威尔明顿市前往华盛顿，现在这一行程也因安全考量而取消。在拜登早年担任参议员期间，经常乘坐火车在威尔明顿和华盛顿之间往返，两地之间的通勤时间仅为一个半小时。
文山/王凡/(路透社、法新社)
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不论是闯入众议长办公室的老大爷，还是将国会演讲桌劫走并上网拍卖的大叔，许多参与冲击国会山的暴力示威者如今都遭到了美国联邦调查局的追捕。美国警方还开出了5万美元悬赏，寻找埋设炸弹的嫌疑人。