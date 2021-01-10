美国检方：冲击国会者曾想谋杀议员

(德国之声中文网) 33岁的知名阴谋论者安吉利(Jake Angeli / Jacob Anthony Chansley)在1月6日暴力冲击国会时，佩戴牛角、皮帽等头饰，将自己打扮成祭司模样，吸引了全球媒体的镜头。美国检方现在证实，安吉利在国会参议院的演讲桌上留下了一张字条，上书"正义到来只是时间问题"。在他留字条前不久，副总统彭斯正站在演讲桌前。

美国联邦调查局正负责国会冲击案的侦查工作，检方已经向包括安吉利在内的多人提起了公诉。检方认为，安吉利具有"重大逃亡风险"，而且他长期吸毒、很可能具有精神疾病，对公众构成巨大威胁，因此要求法庭立刻将其拘押。检方称，安吉利曾自称"异形人"，"更高等的生物"，肩负有"迈入另一个现实的使命"。

就职仪式面临巨大安保压力

美国当局已经从1月15日起对首都华盛顿的市中心区域执行风控管制，担心特朗普支持者可能会在1月20日的拜登就职仪式期间再度发起暴乱。2万名国民警卫队士兵已经被调往华盛顿以加强安保。

候任总统拜登1月20日的就职仪式面临极大的安保压力

据美国媒体《政客》(Politico)报道，处于安全疑虑，就职仪式的彩排已经从原定的1月17日被推迟到1月18日。联邦调查局局长雷(Christopher Wray)表示，警方已经在密切关注几名有可能再度发起类似暴乱的人。此前，联邦调查局已经通过内部文件警告称，在首都华盛顿以及全国各州都有可能发生武装示威行动。

《政客》还援引拜登团队的消息称，拜登原计划1月18日乘坐火车从位于特拉华州的家乡威尔明顿市前往华盛顿，现在这一行程也因安全考量而取消。在拜登早年担任参议员期间，经常乘坐火车在威尔明顿和华盛顿之间往返，两地之间的通勤时间仅为一个半小时。

文山/王凡/(路透社、法新社)

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