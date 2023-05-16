 美国检方公布特朗普案起诉书：性质严重 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2023

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时政风云

美国检方公布特朗普案起诉书：性质严重

美国司法部委任的特朗普私藏机密文件案特别检察官史密斯6月9日公布了针对特朗普的起诉书，总共包含了37项指控，涉及大量国家机密。检方表示，这是触及国家安全的重罪，法院应尽快开庭审理。

即将年满77岁的特朗普，会被判20年监禁吗？

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（德国之声中文网）特别检察官史密斯(Jack Smith)对外界表示，起诉书"显示出特朗普所面临指控的牵涉广泛、性质严重"。他在新闻发布会上强调，法律面前人人平等。他还反驳了特朗普以及部分共和党高层的"此案有政治动机"之说法，指出调查是基于"运用法律、搜集事实"。

根据起诉书，现年76岁的美国前总统特朗普总共面临37项指控，其中包括：他涉嫌在2021年1月卸任后将有关美国核武器、美国遭受袭击时的薄弱环节的机密文件私藏在自己的住所。除了核武器机密文件，私藏的文件还来自中央情报局、美国国家安全局。此外，特朗普还被指控参与串谋妨碍司法公正。

按照目前计划，特朗普将在6月13日在迈阿密的一间联邦法院出庭。6月14日，他将度过自己的77岁生日。

特别检察官史密斯

特别检察官史密斯

卧室和厕所里的国家机密文件

去年8月，美国联邦调查局搜查了位于佛罗里达州的特朗普私人住所"海湖庄园"，并收缴了大量机密文件，其中不少还标注为"最高机密"。现在公布的起诉书中写道："特朗普将装载机密文件的纸箱摆放在不同地方，其中包括舞厅、浴室、淋浴房、书房、卧室、储藏间。"起诉书还附带了多张照片佐证这些存放地点。检方还指控说，至少在两起案件中，特朗普曾经将机密文件展示给他人。

根据美国法律，总统任职期间的通信应当存档以供后人调阅，针对机密文件也有非常严格的规定。如果触犯这些法律条款，将会面临长期监禁。具体到特朗普的案例中，最高刑期可达20年。

摆放在特朗普私人住所卫生间里的国家机密文件

摆放在特朗普私人住所卫生间里的国家机密文件

起诉书公布后，特朗普本人则对特别检察官史密斯进行了猛烈抨击，将后者"精神错乱的神经病"、"仇恨特朗普者"。特朗普已经多次宣称自己无罪。

除了这桩私藏国家机密案，特朗普还面临多项其他指控。今年4月，他在涉嫌向色情女星丹尼尔斯(Stormy Daniels)支付封口费一案中坚称自己无罪。2021年1月国会上冲击案中，特朗普也因其扮演的角色正接受司法调查。此外，还有若干起针对其经营企业的诈骗调查。

不过，近期民调显示，特朗普官司缠身似乎并没有影响共和党选民对其的支持度。他已经宣布要再次竞逐美国总统宝座，力争在2024年把拜登拉下马。

（路透社、法新社、德新社）

特朗普遭到起诉意味着什么？

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