 美国检察官起诉更多骚扰异议人士的中国特工 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2022

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美国检察官起诉更多骚扰异议人士的中国特工

身份是学者和作家的王书君曾在纽约帮助创建一个反共民运组织。他被指控收集在美中国异议人士和人权活动家、维吾尔人、西藏人和台湾独立倡导者的情报，并发送给中国政府。

Symbolbild | Justiz

(德国之声中文网）美国检察官正在扩大对涉嫌跟踪和骚扰在美中国异议人士案件的调查。在其中一起案件中，犯罪嫌疑人被指控试图通过污名化信息阻止一位"六四"学生领袖参选美国国会议员。

周三（5月18日）在纽约宣布的一份起诉书中，检察官在3月份公布的一起案件中新增了4名被告。这四人都被描述为中国国安部的特工，分别是广东的贺锋(音译，Feng He)，又称"贺老板", 山东青岛的纪杰(Jie Ji)，广东的李明(Ming Li)，又称"唐长老"和"小李子"，以及青岛的吕可清(Keqing Lu)，又称"吕老板"。据推测，他们都住在中国境内。

起诉书正式指控73岁的美国公民、纽约居民王书君(Shujun Wang)。王书君在2022年3月16日遭到逮捕后得到保释，被指控在美国为中国政府充当代理人、收集异议人士情报。稍后他将被布鲁克林的一家联邦法院传唤。

身份是学者和作家的王书君曾在纽约帮助创建一个民运组织。他被指控收集在美中国异议人士和人权活动家、维吾尔人、西藏人和台湾独立倡导者的情报，并发送给中国政府。

USA - Chinatown in New York City

纽约是中国流亡异议人士比较集中的城市

这些案件显示，正如美国官员描述的那样，中国政府越来越主动地查找、压制和威胁海外的民运人士，甚至雇佣私人调查员来从事这些活动。

起诉书说，王书君通过加密通讯应用程序和电子邮件，以及在中国会面等方式，与包括贺、纪、李、吕在内的国安部特工沟通并提供信息。

如果被指控的罪名成立，王书君将面临最高20年的监禁。王书君案是3月16日由美国纽约东区检察官佩林（Breon Peace）宣布的三起各自独立的案件之一。

在另外一起案件中，59岁的林启明（Lin Qiming）被指控为中国国安特工，试图收集有关一位美国国会参选人的破坏性信息。据媒体报道，该参选人是1989年天安门广场抗议活动的学生领袖熊焱。

第三起案件中，居住在纽约62岁刘凡（"Frank" Fan Liu）、49岁的齐布里斯（Matthew Ziburis）和40岁的中国人孙强（"Jason" Qiang Sun）被指控密谋充当中国政府代理人。

 

（美联社、法新社等）

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