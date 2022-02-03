美国档案馆收回特朗普“情书”

（德国之声中文网）《华盛顿邮报》报道说，美国国家档案馆员工不得不从特朗普位于佛罗里达州的豪华海湖庄园取回"多箱"文件，其中有金正恩和特朗普前任奥巴马给他的信。

按美国相关法律，总统书面文件必须在其任期结束后上交国家档案馆。特朗普的顾问否认这位前总统将文件带至其棕榈滩私宅是恶意行为。

"我们相爱了"

在 2021 年 1 月 20 日结束的任期内，特朗普与国际社会蔑视的金正恩之间建立了异常密切的关系。两人曾多次会面，也有文字交往。2018 年，特朗普曾向自己的支持者们夸耀说， "他（金）给我写了美妙的信，真是很棒的信。我们相爱了。" 此后，"情书"一词在美国媒体不胫而走。

朝鲜统治者金正恩阅读特朗普来函

作为总统，特朗普以随意对待官方文件规定而闻名。尽管有保留义务，这位共和党人仍曾一再撕破文件，迫得白宫雇员们事后将文件重新粘起来。

《华盛顿邮报》报道说，议会"2021 年 1 月 6 日冲击国会大厦事件"调查委员会也收到了来自国家档案馆的曾被撕破的文件。委员会成员们希望，根据这些文件能重构特朗普当时的态度及他在袭击当天的会晤和电话记录。

（德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。