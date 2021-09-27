 美国核潜艇撞上「不明物体」十馀名官兵受伤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2021

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美国核潜艇撞上「不明物体」十馀名官兵受伤

美国潜舰碰撞发生在上周六(2日)，但时隔数日才对外公布，是为了「康涅狄格号」有时间返回关岛基地，美媒引用海军官员说法称，相信中国并未造成这次碰撞事件。

Südchinesisches Meer Atom-U-Boot der USA kollidiert mit unbekanntem Objekt

康涅狄格号撞上「不明物体」的海域，正是有主权争议的南海地区，中国声称对南海诸岛拥有主权，但周边国家和美国都持不同意见。

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一段时间以来，针对中美在南海、台海发生军事冲突的担忧升温。不过一个中国军事智库近日指出，尽管中美存在大量分歧和广泛竞争关系，但是两国之间发生军事冲突的风险仍然较低。

如果澳大利亚拥有核动力潜艇，那么它不仅成为全球第7个拥有核潜艇的国家，同时让澳大利亚海军巡逻的能力范围最北可至台湾。即便澳大利亚海军不配备核武器，打造核潜艇舰队也可能改变太平洋海军力量的平衡。

中国修订后的《海上交通安全法》于9月1日起正式施行。外界认为新的法规意在收紧对通过中方所谓“管辖海域”的外国船只的控制，但实际效果存疑。 

（德国之声中文网）美军核动力潜艇「康涅狄格号」（USS Connecticut）上周六（10月2日） 在南海的国际海域撞上「不明物体」，造成十馀名官兵受轻伤，美国官员称，目前尚不清楚撞击的原因。

美国官员匿名透露该事件发生在南海的国际水域，约15人受到轻伤，如瘀伤和撕裂伤。其中两人的伤势被归类为「中度」。官员们补充说，这艘潜艇正驶向关岛进行进一步检查。官员们指出，到目前为止，还不清楚这艘潜艇是撞到了什么。

美国军方周四（7日）表示，该事件没有导致任何危及生命的伤害。海军发言人表示，正在检查潜艇的损坏程度并对事件进行调查，并指「这艘潜艇仍然处于安全和稳定的状态」，并在声明中称：『康涅狄格号』的核推进装置未受到影响，仍在全面运行」。

《华盛顿邮报》报导，潜舰碰撞发生在上周六(2日)，但时隔数日才对外公布，是为了「康涅狄格号」有时间返回关岛基地，海军官员说，相信中国并未造成这次碰撞事件。

近年来，南海局势日趋紧张。今年夏天，美国海军多次派遣战机和航母前往南海争议海域，中方则对此一再发出严厉警告。9月初，美舰驶入「美济礁」12海里内，中方也称派兵警告驱离。

USA | US-Vizepräsidentin Kamala Harris

美国副总统哈里斯 (又译贺锦丽) 8月在新加坡发表的一场演说中，指责中国通过胁迫和恐吓来支持其在南海的领土主张，她说南海对美国安全至关重要。

德国军舰赴南海

8月2日从威廉港启程的德国「巴伐利亚」号巡防舰加入其他西方国家的行列，扩大在南海地区的军事存在，这是德国近20年来首次派遣军舰前往南海。

「巴伐利亚」号预计将於12月中穿越南海，将为自2002年以来第一艘穿越该地区的德国军舰。德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)为「巴伐利亚」号送行时称，「我们希望现有的法律得到尊重，海上航线可以自由航行，开放的社会得到保护，且贸易遵循公平的规则。」

「巴伐利亚」号在印太海域将巡航约半年之久，途径非洲之角、新加坡、日本、韩国以及澳大利亚等国。路透社先前报导称，这艘护卫舰预计不会穿越台湾海峡，但此次航行旨在强调德国不接受中国的领土主张的事实。

《明镜》周刊曾经报道，巴伐利亚号本次出行亚洲是一种政治讯号，一方面，美国及其欧洲盟友，一直期望德国更多参与亚太事务，另一方面，澳大利亚、日本和韩国也期望德国作为「价值观伙伴」，能展现更多团结精神。更重要的是，德国也想明确告诉北京，德国会认真捍卫航海自由。

（路透社、法新社、明鏡等）

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