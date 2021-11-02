 美国核潜艇南海撞山后续: 指挥官等3人被解职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2021

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美国核潜艇南海撞山后续: 指挥官等3人被解职

美国海军11月4日表示，解除事故核潜艇上三位担任领导工作的海军人员职务，该核潜艇上月在南中国海撞山。中国则再次要求美方详细说明事故情况，“停止四处滋事挑衅、炫耀武力”。

“康涅狄格号”核潜艇10月2日在南中国海发生撞击事故（资料图片）

“康涅狄格号”核潜艇10月2日在南中国海发生撞击事故（资料图片）

（德国之声中文网）据美联社报道，解雇的命令来自驻日本的美国海军第七舰队副司令托马斯（Karl Thomas）。第七舰队的一份声明表示，"托马斯认为，正确的判断、审慎的决策、遵守导航规划、遵守值班组和风险管理方面的规定程序可以防止这一事件发生"。

声明说，因为对三人"失去了信心"，托马斯解除阿尔吉拉尼中校（Cameron Aljilani）的指挥官职务、卡申少校（Patrick Cashin）的大副职务以及首席声纳技术员罗杰斯（Cory Rodgers）的水手长职务。潜艇水手长是指挥官和副官的高级士兵顾问。

美国海军并未明确指出，"康涅狄格号"核潜艇是如何撞上山脉的，也没有透露该潜艇的损坏程度。

时隔五天才对外披露

这起撞击事故发生在今年10月2日，但美国海军一直到五天后核潜艇离开南中国海、抵达关岛港口时才对外通报了这一事件。

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美国潜舰碰撞发生在上周六(2日)，但时隔数日才对外公布， 媒体报道称这是为了“康涅狄格号”有时间返回关岛基地。美媒引用海军官员说法称，相信中国并未造成这次碰撞事件。中国外交部则指责美方“故意拖延和隐瞒事故详情”。

近日，中国多家官方媒体连续大篇幅报道了中国海军首支核潜艇部队，公布的大量图片和电视画面，首次揭秘被其称为“杀手锏”部队的训练过程和核潜艇的内部情况。

美国一艘核潜艇10月初在南中国海撞击了“不明物体”受损。现在美国海军确认潜艇撞上了一座海底山脉。此外，美军派遣了侦察机前往相关地区探寻放射性物质，引发了外界对于核泄漏的担忧。中国政府称美国的做法不负责任。

海军此前表示，该潜艇的核反应堆和推进系统没有受损，这次碰撞给15名船员造成轻伤。最先报道该潜艇撞上海山的"美国海军研究协会新闻"说，潜艇前部的撞伤导致其压载水箱受损。

本周初，美国海军第七舰队对媒体表示，已经查明"康涅狄格号"核潜艇在南中国海撞上的"不明物体"系此前未知的海底山脉。

中方再次敦促美方详细说明情况

美军也曾派遣侦察机前往相关地区探寻放射性物质，这引发外界对于核泄漏的担忧。中国政府称美国的做法不负责任。

北京方面在11月5日再次敦促美方详细说明核潜艇事故情况，充分回应地区国家的关切和疑虑。

针对美军开除 "康涅狄格"号核潜艇撞击事故相关军官一事，中国外交部发言人汪文斌在当天的例行记者会上还表示， 关键是美方"要停止四处滋事挑衅、炫耀武力，停止损害别国主权安全的行径"。

目前，潜艇仍在关岛进行损害评估。第七舰队4日的声明还说，该潜艇将会返回华盛顿州的布雷默顿进行维修。

（美联社等）

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