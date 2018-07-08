美国校餐将增加薯条和汉堡？

（德国之声中文网）特朗普政府似乎不太重视健康饮食。仅从总统在白宫用汉堡包款待来访的足球队就足以说明这一点。

现在他的农业部长珀杜（Sonny Perdue）再次印证了这一点。他为美国的校餐提出了新的建议，为青少年儿童提供他们"喜欢吃"而且"有营养"的食品。对于特朗普政府来说，这恐怕意味着校餐将增加汉堡、炸薯条和披萨。

炸薯条也是蔬菜？

农业部长珀杜提出该倡议是因为教育机构一直存在着浪费食物的情况。他认为，为了杜绝浪费，就需要有"更多的灵活性"。例如，应为10万所学校、3000万学生提供更多的蔬菜选择。政府认为，土豆以及炸薯条可以算是一种蔬菜菜肴。另外，将来学生也应该能够从菜单中自由选餐。

为了避免蔬菜浪费，美国农业部长珀杜选择油炸作为解决办法。他说，今后可以提供油炸的蔬菜。

此前为解决儿童肥胖问题，前美国第一夫人米歇尔·奥巴马发起了一场名为"让我们行动起来"（Let's Move）的运动。2012年，在这场运动的框架下，美国的校餐对含盐量和牛奶中的含糖量有了更严格的规定。米歇尔还建议校餐中增加全谷物食品的数量。

李京慧/王凡 (法新社)