美国校餐将增加薯条和汉堡？

（德国之声中文网）特朗普政府似乎不太重视健康饮食。仅从总统在白宫用汉堡包款待来访的足球队就足以说明这一点。
现在他的农业部长珀杜（Sonny Perdue）再次印证了这一点。他为美国的校餐提出了新的建议，为青少年儿童提供他们"喜欢吃"而且"有营养"的食品。对于特朗普政府来说，这恐怕意味着校餐将增加汉堡、炸薯条和披萨。
炸薯条也是蔬菜？
农业部长珀杜提出该倡议是因为教育机构一直存在着浪费食物的情况。他认为，为了杜绝浪费，就需要有"更多的灵活性"。例如，应为10万所学校、3000万学生提供更多的蔬菜选择。政府认为，土豆以及炸薯条可以算是一种蔬菜菜肴。另外，将来学生也应该能够从菜单中自由选餐。
为了避免蔬菜浪费，美国农业部长珀杜选择油炸作为解决办法。他说，今后可以提供油炸的蔬菜。
此前为解决儿童肥胖问题，前美国第一夫人米歇尔·奥巴马发起了一场名为"让我们行动起来"（Let's Move）的运动。2012年，在这场运动的框架下，美国的校餐对含盐量和牛奶中的含糖量有了更严格的规定。米歇尔还建议校餐中增加全谷物食品的数量。
李京慧/王凡 (法新社)
-
十大减肥妙招
避免过度节食！
过度限制饮食可以在很短的时间内减少很多的体重，但减少的主要是水分和肌肉，而很少脂肪。因此一旦恢复正常饮食，体重便会出现反弹。过度节食还会带来如头痛，恶心或口臭等后果。从长远来看，只有彻底改变饮食结构才有助于减肥。
-
十大减肥妙招
低热量食品优先！
谁想要减肥，控制体重，就应该多食水果和蔬菜。大多数蔬菜和水果含有多种维生素和矿物质，而且水份多，热量少。此外还要多喝水，以促进新陈代谢。辛辣食物也具有相同作用。
-
十大减肥妙招
少吃容易发胖的食物！
最容易导致肥胖的食品不是油脂，而是精制的碳水化合物如精白面粉制品，速食食品和所有含糖或果糖的食品。此外，还有甜饮料和快餐。同时也应避免酒精，酒的蛋白或糖等卡路里含量是其它食品的两倍。
-
十大减肥妙招
改变饮食习惯！
即便采取了这些措施，也有必要合理控制饮食：要减肥必须做到一日三餐定时定量，早餐可以丰盛些。此外还要慢嚼细咽，这样能更快获得饱腹感。只吃八分饱很重要。
-
十大减肥妙招
要多运动！
经常运动是减肥不可缺少的一个途径。体育锻炼增加能量消耗和燃烧脂肪。对于初学者来说，步行或水中体操是一个很好的选择，有助于保护脊柱和关节。之后建议进行几乎所有的耐力运动，如跑步，骑自行车或游泳。至少每周3次每次30分钟。
-
十大减肥妙招
充足的睡眠！
睡眠太少第二天更容易有饥饿感。睡眠不足还会导致荷尔蒙失调，增加食欲，影响新陈代谢。此外，睡眠不知会导致引发饱腹感的瘦蛋白激素减少，同时促进食欲的生长素荷尔蒙增加。因此要想减肥，必须保障足够的睡眠。
-
十大减肥妙招
洗冷水澡！
洗冷水澡刺激脂肪燃烧，帮助你减肥。特别是冷水刺激大腿，髋部和臀部棕色脂肪组织时，会迅速促进新陈代谢。水温应从最初的20摄氏度逐渐降至15摄氏度，但不要再低。在寒冷的早晨洗冷水浴15分钟，可以促进全天的新陈代谢。
-
十大减肥妙招
锻炼肌肉！
肌肉大约占体重的40％。甚至不运动时，也会消耗比脂肪组织多三倍的热量。肌肉昼夜消耗着热量，是最重要的脂肪杀手之一。经常锻炼的肌肉比不锻炼的肌肉具有更多的“脂肪燃烧炉”。肌肉越多，消耗的热量和脂肪就越多。
-
十大减肥妙招
减轻压力！
压力是导致发胖的最大心理因素之一。因此，减轻压力是减肥的一个重要环节。压力荷尔蒙可以大幅度引发饥饿感和食欲，导致对食物的渴望无法控制，尽管身体无需补充营养。因此说，没有压力的生活是燃烧脂肪的最佳途径之一。
-
十大减肥妙招
不要饥饿时采购！
大量采购时，购物车中肯定会装上不利减肥的食品。因此，应该饭后采购。通常饱食之后对众多的美食就减少了朵颐的乐趣。