美国枪击案频传 民主党指责特朗普起头



（德国之声中文网）民主党总统候选人们在星期日（8月4日）表示，总统特朗普建立了一个充满对立与仇恨的环境，可能是引发德州20人遭枪杀的原因。

现任参议员的桑德斯（Bernie Sanders）是民主党当中，最有希望在2020年总统大选上挑战现任总统特朗普的人士。他在美国电视台CNN上对特朗普提出了有力的批评。

桑德斯表示：「很明显特朗普并不希望任何人射杀无辜民众。」然后，他补充道，这位总统将移民与有色人种比喻为入侵者，可能更促使他的支持者对这些人诉诸暴力。

桑德斯告诉广播员：「我很不想这么说，但所有迹象都指出，我们的总统是一个排外的种族主义者，并且鼓吹白人民族主义。」

桑德斯也在推特上批评特朗普，要求他停止「种族歧视和反移民等仇恨言论」。

嫌犯公然主张种族主义

德州警方表示，他们在网路上找到一篇响应总统特朗普反移民言论的贴文，发表时间在周六的枪击案以前，并且借此连结到嫌疑犯库鲁休斯（Patrick Wood Crusius）。现在他涉嫌枪杀20人，并造成26人受伤，其中3人还尚未脱离险境。他因此被控涉嫌谋杀罪。



枪手的目标似乎是他认为是墨西哥移民的人，因此埃尔帕索的警方将这起袭击视作仇恨犯罪来展开调查。联邦检察官表示，他们将把此枪击案视为国内恐怖攻击案件，并考虑往仇恨犯罪的方向侦办。



另一名试图获得党内提名参加总统大选的民主党参议员布克（Cory Booker）在CNN的节目“国情例文”（国情咨文）中表示：「特朗普应该为此负责，因为他正在煽动恐惧，仇恨以及偏见」。

前任埃尔帕索众议员，同时也是另一名民主党总体候选人欧洛克（Beto O'Rourke），在星期六（8月3日）的枪击案后回到他的家乡。欧洛克告诉CNN： 「我们必须搞清楚这件事的起因，例如现任总统扮演的角色。」他表示，特朗普公开表明自己为种族主义者，使得这个国家的种族主义受到鼓励。

美国移民及海关执法局（ICE）澄清，不会在像枪击案这样的悲剧期间执行移民措施。一名发言人说ICE已经为了辟谣而发布声明。

枪击案中，共有3名墨西哥国民死亡，6人受伤。墨西哥外交部长埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，墨西哥将采取合法行动保护墨西哥人以及墨裔美国人。

俄亥俄州的悲剧

根据俄亥俄地方报纸《代顿日报》报导，埃尔帕索枪击案后数小时，一名男子持步枪在俄亥俄州代顿的一家酒吧门口对人群开火并造成9人死亡。该男子之后遭警方击毙。

当局稍后表示，嫌犯身着防弹衣，并额外准备了.233口径步枪弹匣。代顿市长威里（Nan Whaley）表示，若非警方在1分钟内赶到现场，「俄勒冈区可能会有上百人在今天死去。」

这些枪击案至少造成29人死亡以及数十人受伤。星期日，特朗普下令降半旗致哀，并誓言加强处置枪械暴力。

特朗普告诉记者：「这些事已经持续好几年了，我们必须想办法阻止。」

他表示：「也许需要采取更多行动，毕竟这也属于精神疾病问题。」

特朗普表示会在星期一就此事件发表声明。他补充说已经与联邦调查局，司法部长巴尔（William Barr）以及国会成员讨论可能防范这些暴力的措施。

Megan Chua/洪沙（路透社、法新社等）