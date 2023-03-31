 美国机密文件外泄:涉乌克兰、中国和中东 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国机密文件外泄:涉乌克兰、中国和中东

网络上出现一批新的泄密文件，其中包含美国关于乌克兰、中国和中东的军事机密。一名匿名高级官员说，这次泄密是“五眼联盟的一场噩梦”。

这批机密文件涉及多个地区

这批机密文件涉及多个地区

（德国之声中文网）据报道，网络上出现一批新的泄密文件，其中包含美国关于乌克兰中国中东的军事机密。

例如，据《纽约时报》报道，周五（4月7日）在推特和其他网站公布的100多份机密文件包含了关于乌克兰东部城市巴赫穆特战斗状况的信息。

《华尔街日报》称，这些文件似乎来自美国军方和情报部门。它们还被发布在聊天软件Discord上。

美国国防部发言人告诉这两家媒体，它们正在调查这些帖文。

一名匿名高级官员说，这次泄密是"五眼联盟的一场噩梦"。这个情报共享联盟的成员包括美国、英国、澳大利亚、新西兰和加拿大。

除了关于乌克兰的信息外，这批文件还包含关于中国、印太地区的军事局势以及中东和恐怖主义的机密"简报幻灯片"。

乌军正围绕巴赫穆特筹划春季反攻

乌军正围绕巴赫穆特筹划春季反攻

这是几天来华盛顿及其盟友面临第二次文件泄密事件。

周四，《纽约时报》报道，一些战争机密文件被发布到社媒，其中关涉到乌克兰为即将到来的春季反攻所做的准备以及其防空能力状况。

报道称，这些文件的来源仍不清楚，也不知道还有多少机密信息遭到泄露。

(德新社等)

代价高昂、士气高昂的巴赫穆特守卫战

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Chinese President Xi Jinping walks past honour guards and members of a military band during a welcoming ceremony upon his arrival at an airport in Moscow, Russia, March 20, 2023. Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov via REUTERS RUSSIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN RUSSIA.

客座评论：习近平外交攻势下 民主国家面临陷阱 31.03.2023

自从美中之间爆发”气球事件“后， 习近平调整了外交政策，开始积极地、全面地展开外交攻势，努力借助他国的帮助使中国成为能够对抗西方阵营的另一极主导力量。而在这个关键时刻，西方有些国家的领袖开始产生一种迷茫，他们在寻找对策中很可能掉入中国设计的外交陷阱。

September 19, 2022, Brazil: In this photo illustration, the State Atomic Energy Corporation Rosatom logo seen displayed on a smartphone. (Credit Image: © Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire

五角大楼：俄向中国供高浓度铀令人担忧 09.03.2023

美国国防部周三表示，有报道称俄罗斯国有的核能公司Rosatom向中国提供高浓度的铀，可用于快速增殖反应堆获取武器级钚，以推动其战略核突破。

11.03.2023**Xi Jinping (l), Chinas Staats- und Parteichef, und Li Qiang, unterhalten sich während einer Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses (NVK) im Rahmen der Jahrestagung des NVK in der Großen Halle des Volkes. Li wurde auf der Tagung zum Ministerpräsidenten gewählt. +++ dpa-Bildfunk +++

中美关系进入新的恶性循环 北京加强外交攻势 19.03.2023

中国指责美国试图“遏制”北京的发展，并且举办了一些前所未有的峰会施展外交魅力。但专家表示，中国最近为促进全面关系所做的努力可能效果有限。

广告

评论分析

3月28日，马英九前往南京中山陵进行拜谒，参观了孙中山纪念馆

客座评论：马英九“登陆”的历史意义

马英九此次访问中国大陆不仅是73年来中华民国领导人首次“登陆”之行，也是73年来中华民国领导人首次在大陆宣示中华民国主权，具有深远的历史性意义。