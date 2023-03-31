美国机密文件外泄:涉乌克兰、中国和中东

（德国之声中文网）据报道，网络上出现一批新的泄密文件，其中包含美国关于乌克兰、中国和中东的军事机密。

例如，据《纽约时报》报道，周五（4月7日）在推特和其他网站公布的100多份机密文件包含了关于乌克兰东部城市巴赫穆特战斗状况的信息。

《华尔街日报》称，这些文件似乎来自美国军方和情报部门。它们还被发布在聊天软件Discord上。

美国国防部发言人告诉这两家媒体，它们正在调查这些帖文。

一名匿名高级官员说，这次泄密是"五眼联盟的一场噩梦"。这个情报共享联盟的成员包括美国、英国、澳大利亚、新西兰和加拿大。

除了关于乌克兰的信息外，这批文件还包含关于中国、印太地区的军事局势以及中东和恐怖主义的机密"简报幻灯片"。

乌军正围绕巴赫穆特筹划春季反攻

这是几天来华盛顿及其盟友面临第二次文件泄密事件。

周四，《纽约时报》报道，一些战争机密文件被发布到社媒，其中关涉到乌克兰为即将到来的春季反攻所做的准备以及其防空能力状况。

报道称，这些文件的来源仍不清楚，也不知道还有多少机密信息遭到泄露。

(德新社等)

代价高昂、士气高昂的巴赫穆特守卫战

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