美国未认定任何主要贸易伙伴操纵汇率

（德国之声中文网）美国财政部周二（11月7日）发布了半年度货币报告。报告回顾并评估了截至2023年6月的四个季度美国主要贸易伙伴的宏观经济和外汇政策。报告显示，越南、中国、德国、马来西亚、新加坡和台湾位列"监测名单"（monitoring list，也称"观察名单"）。

列入监测名单意味着这些国家满足了以下三个标准中的至少两个：对美国的贸易顺差超过150亿美元、全球经常账户顺差超过其国内生产总值的3%、一年内净购汇持续超过国内生产总值的2%。

越南重新进入监测名单

据路透社报道，美国将越南重新列入了外汇"监测名单"。

美国财政部表示，越南在监测期间的全球经常账户顺差飙升至其国内生产总值的4.7%，因此被重新列入监测名单。近年来，随着一些公司将部分生产线从中国转移到快速增长的越南，让这个东南亚国家的出口迅速增长。

与此同时，瑞士和韩国因连续两个监测周期仅符合上述三个标准中的一项而被从监测名单中拿掉。

美国前特朗普政府2020年底宣布越南和瑞士因其货币干预行为而成为汇率操纵国，此举曾引发美国财政部与瑞士、越南当局之间的密集接触。美国财政部的一位官员表示，越南在其外汇行为以及与美国当局在货币问题上的接触方面似乎并没有太大动作。

美财政部官员：中国汇率干预行为缺乏透明度

美国财政部官员还指出，在一些外汇市场存在一些干预，特别是日本的干预，但是这些干预的目的是支撑货币对美元的价值，而不是为了出口优势而压低货币价值。

这位官员还表示，由于中方行为缺乏透明度，包括干预人民币汇率的方法和方式缺乏透明度，因此仍被列入监测名单。据美财政部估计，在最近的监测期内，中国为支持人民币汇率进行了干预，但未达到触发任何阈值的水平。

美国财政部在其报告中重申，呼吁中国提高汇率机制的透明度。报告称，"中国未能公布其外汇干预措施，其汇率机制的主要特点也普遍缺乏透明度，这使中国成为主要经济体中的异类，值得（美）财政部密切关注"。

在特朗普政府时期，美国曾将中国列为汇率操纵国，不过在2020年1月中旬给中国摘帽，去掉了"汇率操纵国"的标签。迄今为止，拜登政府从未将任何一个美国贸易伙伴认定为"汇率操纵国"。

（路透社，美国财政部网站）

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